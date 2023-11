Czesław Bąkowski zaginął. Policja apeluje o pomoc

Czesław Bąkowski zaginął w poniedziałek 27 listopada 2023 roku około godziny 11 w Sepnie w województwie wielkopolskim. Sprawa została zgłoszona na policję i funkcjonariusze z Grodziska Wielkopolskiego rozpoczęli poszukiwania za zaginionym starszym mężczyzną. "Jest osobą bardzo schorowaną, regularnie jeździ na dializy. Być może stracił pamięć" - napisał w mediach społecznościowych syn zaginionego mężczyzny.

Mundurowi przekazali w komunikacie, że zaginiony 79-latek może poruszać się srebrnym oplem corsa C z 2001 roku o numerach rejestracyjnych: PGOH666. Syn mężczyzny przekazał we wtorek we wpisie w mediach społecznościowych, że samochód został już odnaleziony.

Zaginął Czesław Bąkowski. Trwają poszukiwania mężczyzny

W akcję poszukiwawczą za zaginionym 79-latkiem zaangażowano 6 zastępów straży pożarnej oraz patrole policji. Działania skupiają się w rejonie miejscowości Sepno, gdzie zaginiony był widziany ostatni raz. Ratownicy walczą z czasem, aby dotrzeć do zaginionego, ponieważ ujemna temperatura może stanowić zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Miejsce zaginięcia Czesława Bąkowskiego

Jeżeli ktokolwiek wie, gdzie znajduje się mężczyzna, bądź widział opisany samochód, policjanci proszą o natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp. pod numerami telefonów: 47 77 22 200, 519 064 834 lub pod numerem alarmowym 112!

Napisz do nas Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia w Poznaniu lub w regionie? Chcesz, żebyśmy opisali ważny, lokalny problem? Napisz! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać autorowi na adres: milosz.balcerzak@radiozet.pl.

Źródło: Radio ZET