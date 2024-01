14-latek zginął, ratując przyjaciółkę. Wiktoria walczy o powrót do zdrowia. "Przeżyła traumę"

Na początku września 2023 roku 13-letnia Wiktoria Schubert pojechała ze swoim najlepszym przyjacielem, kolegą i koleżanką do Poznania. Nastolatkowie mieli odwiedzić ich wspólną znajomą. "Zgodnie z wcześniej ustalonym planem miała po południu wracać do domu. Dzwoniłam do niej i rozmawiałyśmy, ponieważ następnego dnia miała iść na praktyki zawodowe" - opisała początek tragicznych wydarzeń mama Wiktorii, Anita.

Nastolatka w trakcie rozmowy ze swoją mamą poinformowała, że wróci jednak wieczorem, ale na pewno będzie w domu. "Niestety kontakt z nią się urwał. Bardzo się martwiłam, że nie odbiera ode mnie telefonu i nie oddzwania" - zaznaczyła mama Wiktorii.

Tragiczny wypadek na torach w Swarzędzu pod Poznaniem. Zginął 14-latek

W nocy z 5/6 września w Swarzędzu pod Poznaniem doszło do tragicznego wypadku kolejowego. Pod kołami pociągu towarowego zginął 14-latek z Ukrainy, który bohatersko uratował swoją 13-letnią przyjaciółkę. "Zadzwonił telefon, dzwonili z policji, żeby poinformować, że moja Wiktoria miała wypadek. W niewiadomych okolicznościach wpadła pod pociąg" - opisała pani Anita.

Nastolatka w krytycznym stanie trafiła do szpitala w Poznaniu. Wiktoria miała poważne urazy głowy i narządów wewnętrznych. "Konieczna była amputacja ręki na wysokości ramienia" - opisała mama. "W tamtym momencie mój świat się zawalił, bardzo bałam się, że ją stracę, jak wcześniej męża" - dodała.

Potrącona przez pociąg Wiktoria wraca do zdrowia

"Na szczęście Wiktoria ma w sobie wolę walki i to, co najgorsze już za nami. Przeżyła ogromną traumę, ale mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej" - zaznaczyła pani Anita. Nastolatka zbiera teraz pieniądze na protezę ręki, która pozwoli jej na powrót do sprawności. "Koszt przekracza nasze rodzinne możliwości" - dodała mama. Do zebrania są 73 tys. złotych.

Źródło: Radio ZET/Fundacja Moc Pomocy