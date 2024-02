Tragiczna śmierć 5-latka w Poznaniu. Babcia myślała, że dziecko usnęło

We wrześniu 2023 roku w Poznaniu babcia położyła 5-latka spać i wyszła do innego pokoju. Chwilę później doszło do strasznego wypadku, chłopiec wypadł z okna. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia. Przyczyną tragedii mogło być uszkodzone okno, którego nie można było zamknąć. W sprawę zaangażował się Roman Giertych.