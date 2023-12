Tramwaje wracają do centrum Poznania i na trasę kórnicką. Jest data

We wtorek 12 grudnia miejscy urzędnicy ogłosili dokładną datę powrotu tramwajów do centrum Poznania oraz na trasę kórnicką. - Zapowiadaliśmy 9 lat temu, że będziemy inwestować w transport publiczny. Trasa kórnicka to jest 80 mln, z czego 30 mln wydaliśmy na remont torowisk. Mój poprzednik wydawał na remonty torowisk 3 mln złotych rocznie. Cała ta inwestycja w układzie Górnego Tarasu Rataj to 260 mln, z czego 80 mln dotacji unijnej, a do tego jeszcze należałoby dołożyć rondo Rataje - mówił Jacek Jaśkowiak.

Prezydent Poznania zaznaczył, że skala remontów jest bardzo duża i wymieniał przy tym przeprowadzone inwestycje, m.in. remont PST. - To, co się stało w ciągu ostatnich dziewięciu lat, to jest w układzie transportowym Poznania rewolucja. Dzięki tym inwestycjom te tramwaje będą mogły się przemieszczać szybciej i jeździć bezpieczniej - zaznaczył Jaśkowiak.

Jeżeli państwo się pytają, kiedy się skończą remonty torowisk. One się nie skończą nigdy - Jacek Jaśkowiak

Prezydent zaznaczył przy tym, że niezwykle ważne są systematyczne remonty torowisk, żeby nie doprowadzać do ich degradacji. Wówczas jakiekolwiek prace na torowisku nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Jacek Jaśkowiak dodał, że przeprowadzone inwestycję wpłyną też na jakość.

- Nie będziemy mieli takich hasztagów jak w naszym zaprzyjaźnionym mieście, gdzie mają hasztag "znowu je*ło" i miesiąc, w którym tramwaj się nie wykolei to miesiąc wielkiego sukcesu. My do tego nie dopuścimy - dodał prezydent Poznania.

Tramwaje wracają do centrum i na trasę kórnicką

- Skala inwestycji w ostatnich latach jest olbrzymia. Te wszystkie działania, choć czasem oczywiście dokuczliwe, one służyły pasażerom, mieszkańcom - powiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Nowa trasa kórnicka to 10 kilometrów zmodernizowanych torów tramwajowych, nowe przystanki i zielone torowiska. W ramach inwestycji powstały też chodniki i ścieżki rowerowe.

Pierwsze tramwaje wyjadą na trasę kórnicką w sobotę 16 grudnia. Tego samego dnia w centrum miasta również uruchomione zostaną linie tramwajowe.

Źródło: Radio ZET/UM Poznań