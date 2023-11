Tramwaje wrócą na te trasy w Poznaniu. Jaśkowiak: "Zrobimy wszystko"

W Poznaniu trwają przygotowania do wznowienia ruchu tramwajowego na wszystkich trasach w mieście. We wtorek 28 listopada na gruntownie przebudowaną trasę kórnicką wjechały testowo różne modele z taboru poznańskiego MPK. "Testy techniczne to standardowa procedura, która pozwala sprawdzić nową infrastrukturę przed wznowieniem ruchu z pasażerami na pokładzie" - napisała Aneta Mróz z firmy Tormel. Za kilka dni pasażerowie będą mogli korzystać nie tylko z trasy od ul. Jana Pawła II w stronę Franowa, ale także z tych w centrum miasta.

Kiedy tramwaje w centrum Poznania? Jest data

Miasto przygotowuje się też do pełnego wznowienia ruchu tramwajowego w centrum, czyli przez pl. Wolności i ulice: 27 Grudnia i Gwarną. - Aby było to możliwe, konieczne jest wyłączenie napięcia w trakcji w centrum na czas podłączania nowej do całej sieci - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Prace przygotowawcze do podłączenia sieci trakcyjnej z tras przebudowywanych w ramach Programu Centrum rozpoczną się w najbliższy weekend (2-3 grudnia).

Zrobimy wszystko, by do świąt pasażerowie mogli wsiąść do tramwajów jadących zarówno trasą kórnicką, jak i przez centrum - Jacek Jaśkowiak

W centrum Poznania od 4 grudnia sieć będzie rozwieszana i podłączana nad torowiskami wzdłuż pl. Wolności, ul. 27 Grudnia, Ratajczaka i Gwarnej. Przyłączenie nowych sieci do tych już działających nie może odbyć się przy kursujących tramwajach. W związku z tym konieczne jest wyłączenie napięcia. Oznacza to, że w czasie prac tramwaje w centrum pokierowane zostaną objazdami.

Utrudnienia w centrum Poznania. Tam nie dojadą tramwaje

Od 4 grudnia tramwaje nie będą mogły dojechać ulicą Św. Marcin do al. Marcinkowskiego, podobnie nieprzejezdny będzie też węzeł przy Okrąglaku. Z tego względu konieczne są czasowe zmiany. Aby ułatwić dojazd do centrum, powstaną dwie nakładki na tory. Jedna na ul. por. Janiny Lewandowskiej, by możliwy był dojazd w rejon pl. Wiosny Ludów.

Druga nakładka tymczasowa planowana jest na ul. 23 Lutego. Dzięki niej tramwaje od strony Śródki będą mogły dojeżdżać do placu Cyryla Ratajskiego. Ponadto wagony pokierowane zostaną także ul. Towarową. Szczegółowe informacje o kursowaniu komunikacji w związku podłączaniem sieci trakcyjnej na stronie ZTM. Po podłączeniu sieci trakcyjnej w centrum, przeprowadzone zostaną niezbędne pomiary, odbiory techniczne torowisk i testy tramwajowe.

Źródło: Radio ZET/Tormel/ZTM Poznań