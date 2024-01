Trzaskający mróz w Poznaniu. IMGW ostrzega. Tej nocy będzie najgorzej

Fala siarczystego mrozu nieustannie napływa do Polski za sprawą wyżu znad południowej Skandynawii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przez silnym mrozem dla znaczącej części województwa wielkopolskiego oraz Poznania.

" Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 21 w poniedziałek 8 stycznia do godziny 9 we wtorek.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem w Wielkopolsce i Poznaniu

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa temperatura w województwie wielkopolskim została odnotowana w Poznaniu i wyniosła -12,7 stopnia Celsjusza. Kolejne pomiary zostały wykonane około godziny 13, wówczas temperatura w Poznaniu wzrosła o około 4 stopnie i wynosiła -8,1 stopnia Celsjusza. W najbliższych godzinach temperatura będzie spadać.

Jak pomóc bezdomnym i zwierzętom podczas mroźnej zimy?

Szczególnie w okresie zimowym warto zwrócić szczególną uwagę na osoby w kryzysie bezdomności. W Poznaniu znajduje się około 130 miejsc, w których przebywa nawet 150 bezdomnych osób.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Poznania" na Facebooku

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie stale monitorują znane im miejsca i niosą pomoc potrzebującym, ale nie zawsze można dotrzeć do każdego, dlatego ważne są również zgłoszenia od mieszkańców.

Widząc osobę, która może znajdować się w kryzysie bezdomności - warto zgłosić taką sytuację pod numer alarmowy 112. Podobne działania możemy podjąć w przypadku zwierząt, które mogą wymagać pomocy. W tym przypadku możemy zgłosić problem również do straży miejskiej pod numerem alarmowym 986.

Źródło: Radio ZET/IMGW/UM Poznań