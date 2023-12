Z wtorku na środę rozpoczęło się przejmowanie władzy w Telewizji Polskiej przez osoby powołane przez nowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. - Mamy do czynienia z załamaniem się już nie tylko praworządności, ale porządku prawnego - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że politycy tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. W południe w środę wyłączony został sygnał TVP Info, a na stronie internetowej tego kanału pojawiły się zapowiedzi filmów. Przestała nadawać także telewizja regionalna.

Protest przed siedzibą TVP3 w Poznaniu

W środę wieczorem przed siedzibą TVP3 Poznań na ul. Serafitek 8 protestowało kilkadziesiąt osób, głównie zwolenników PiS. Wydarzenia w Telewizji Polskiej porównywali do stanu wojennego. Na transparentach można było przeczytać hasła: "Ręce przecz od TVP", "Zamach na wolność słowa", "Stop białoruskim metodom", "Pluralizm mediów".

Protestujący mieli ze sobą flagi Polski i wykrzykiwali "Tusk do Berlina". Jedna z kobiet trzymała portret ks. Jerzego Popiełuszki. Wszyscy utrzymywali, że stają w obronie polskich, niezależnych mediów.

- Nigdy mi się nie śniło, że w Polsce, o którą walczyłem, ktoś po prostu wyłączy mi telewizję tak, jak 13 grudnia 1981 roku. Kiedy mój przyjaciel, który był internowany, wysłał mi dziś SMS z informacją - wyłączyli telewizję - to nie chciałem wierzyć. Stało się coś, co łamie wszystkie standardy - mówił radny PiS w sejmiku Zbigniew Czerwiński, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

- Posłowie mieli się właśnie łamać opłatkiem, gdy dowiedzieli się, że "silnoręcy" wchodzą do Telewizji Publicznej i wyłączają sygnał. To hańba! – dodał. Tłum skandował: "Nie ma zgody", "Nie ma zgody". - "Praworządność" i "konstytucja" to są dla nas ważne słowa i my, gdy o nich mówimy, rzeczywiście mamy je na myśli. Mamy nadzieję obronić wolne media – zaznaczyła radna miasta PiS Ewa Jemielity.

"Zamach na media publiczne"

Stanisław Mikołajczak, szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego, odczytał stanowisko AKO "w sprawie zamachu na media publiczne", który "stanowi pogwałcenie obowiązującego prawa". – Wzorem reżimów totalitarnych nowy rząd łamie praworządność, blokując w sposób nielegalny elementarne prawo do swobodnego wyrażania opinii i przekazywania informacji. Polska wraca teraz do czasów, kiedy przekaz informacyjny był ściśle kontrolowany przez władzę, a działania władz nie podlegały żadnej kontroli ani krytyce – mówił.

W środę o godz. 19.30 w TVP - zamiast "Wiadomości" - ukazało się krótkie oświadczenie dziennikarza Marka Czyża, który zapowiedział od czwartku nadawanie "programu informacyjnego TVP" bez "propagandowej zupy". Z kolei dziennikarze TVP - gdy w telewizji publicznej powinny zostać wyemitowane "Wiadomości" - wystąpili w programie transmitowanym przez TV Republikę. - Doprowadziła do tego bezprawna decyzja większości sejmowej - ocenił jeden z prowadzących.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i rady nadzorcze. Minister powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy tych spółek.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"/PAP

