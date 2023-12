W końcu przełom ws. Poznań Malta Festival. Szykują się duże zmiany

Poznań doczeka się 34. edycji Malta Festival. Prawa do marki odpowiedzialnej za jeden z największych festiwali teatralnych w Europie kupiła Dominika Kulczyk. Transakcja dała gwarancję kontynuacji trwającego od ponad 30 lat wydarzenia kulturalnego, które zostało uhonorowane prestiżową nagrodą EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe). - Jestem dumna i szczęśliwa, że to niezwykłe przedsięwzięcie będzie nadal chlubą mojego rodzinnego miasta - powiedziała Dominika Kulczyk.

Nowa właścicielka zapowiada zmiany w formule festiwalu. - Będziemy mogli szeroko zaprezentować imponujące dokonania wielu wspaniałych artystek i podkreślić wkład kobiet w dorobek współczesnej kultury - podkreśliła Dominika Kulczyk. Następną edycję festiwalu zdominuje rola kobiet we wszystkich aspektach aktywności, twórczości i wolności. - Jestem też przekonany, że odświeżenie formuły wydarzenia będzie inspirujące i przyniesie wiele niezapomnianych artystycznych doznań - dodał Michał Merczyński, organizator festiwalu.

Poznań Malta Festival powróci w 2024 roku w nowym wydaniu

Malta Festival pozostaje na kulturalnej mapie Poznania. Nową dyrektorką będzie Karolina Rozwód, iberystka i managerka kultury, do stycznia 2024 roku dyrektorka Teatru Starego w Lublinie, który uruchomiła i którym kierowała od jego inauguracji w marcu 2012 roku. - Jestem szczęśliwa, że pani Dominika Kulczyk zdecydowała się uratować Maltę, festiwal, który od ponad 30 lat był punktem odniesienia na kulturalnej mapie Polski, na który przejeżdżałam i którego Poznaniowi trochę wszyscy zazdrościliśmy - powiedziała Karolina Rozwód.

Zgodnie z zapowiedziami Dominiki Kulczyk, prezeski Kulczyk Foundation, poznański festiwal z ponad 30-letnią tradycją zyska nowy charakter. Malta Festival Poznań w nowej formule będzie unikatowym, wielowątkowym projektem kulturalnym, w którym rola kobiety we wszystkich aspektach aktywności, twórczości i wolności stanie się dominantą programową z zachowaniem balansu i równowagi triady prawdy, dobra i piękna.

Źródło: Radio ZET/Kulczyk Foundation