W McDonald's przecierali oczy ze zdumienia. Dokonał tego poznaniak

W Poznaniu mieszka ponad pół miliona osób, które każdego dnia muszą spełniać swoje podstawowe potrzeby. Według amerykańskiego psychologa Maslowa, jedną z potrzeb niższego rzędu, czyli takich, które są niezbędne do przetrwania, są potrzeby fizjologiczne. Zalicza się do nich m.in. sen, odpoczynek, ale również potrzebę zaspokojenia głodu i pragnienia.

W stolicy Wielkopolski znajduje się ponad pół tysiąca obiektów gastronomicznych, w których można zjeść. Dodatkowo mieszkańcy mogą skorzystać z usługi dowozu jedzenia bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Obecnie z dostaw przez aplikację korzysta coraz więcej osób, co pozwala na poznanie bardzo ciekawych danych dotyczących gastronomii.

Uber Eats przygotowało specjalny raport, w którym został podsumowany 2023 rok. W zamówieniach realizowanych przez tego dostawcę wciąż króluje pizza, ale w porównaniu do ubiegłego roku ten włoski specjał stracił na sprzedaży ok. 9 proc., a klienci chętniej zamawiali kebaba. Turecki przysmak zyskał na popularności i rok do roku jego sprzedaż wzrosła o 19 proc.

Polacy najczęściej zamawiają pizze w klasycznych smakach takich jak Pepperoni, Margherita czy Capricciosa. Zamawiający rezygnują z ananasa oraz cebuli. "Najczęściej z tego dodatku rezygnują mieszkańcy Kalisza. Na drugim miejscu jest Bydgoszcz, a stawkę zamyka Zielona Góra" - napisano w raporcie.

Rekordowe zamówienie w aplikacji zostało złożone w "pewien czwartkowy wieczór po godzinie 22:00". Wówczas użytkownik zamówił 52 pizze o łącznej wartości 2137 złotych. Niestety w raporcie zabrakło informacji dotyczących miasta, w którym zostało złożone zamówienie.

Poznań z rekordowymi zamówieniami jedzenia w Polsce

Jeden z mieszkańców Poznania w ciągu roku złożył 422 zamówienia w restauracji McDonald's przy al. Solidarności. To absolutny rekord liczby zamówień z jednego lokalu, które były obsługiwane przez Uber Eats. Na drugim miejscu znalazła się Warszawa i kawiarnia Starbucks z 240 zamówieniami od jednej osoby. Trzecie miejsce w rankingu znów zajmuje Poznań i restauracja Wrap Kebap, w której ktoś złożył w ciągu roku 233 zamówienia.

Mieszkańcy Poznania bardzo chętnie zamawiają też wegańskie posiłki. Stolica Wielkopolski znalazła się na drugim miejscu miast o największym odsetku zamówień bezmięsnych dań. Pierwsze miejsce zajmuje Kraków, a trzecie Warszawa. Poznaniacy stawiają też na dania tradycyjne. "Najczęściej klasyczne potrawy zamawiają mieszkańcy Warszawy. Na podium znajdują się też Kraków i Poznań" - dodano.

Źródło: Radio ZET/Uber Eats