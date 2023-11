W Poznaniu postawili specjalny automat. Nie trzeba już chodzić do urzędu

W Poznaniu, przy budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta na ulicy Gronowej, powstał Urzędomat. Urządzenie działa na podobnej zasadzie jak te, z których można odbierać zamówione w internecie przesyłki, jednak powstało niezależnie od wiodących w tej branży firm.

Urzędomat został uruchomiony pilotażowo i obecnie umożliwia odbiór tylko jednego dokumentu, jakim jest dowód rejestracyjny. Odbioru można dokonać poza godzinami pracy wydziału i nie trzeba umawiać się na wizytę, ponieważ urządzenie działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Urzędomat Poznań. Jak skorzystać?

Klient podczas składania wniosku ma możliwość wyboru, czy chce odebrać dowód rejestracyjny w okienku, czy z Urzędomatu. Kiedy gotowy dokument dotrze do urzędu, pracownicy włożą go do Urzędomatu. Mieszkaniec na podany numer telefonu otrzyma SMS z kodem PIN do otwarcia skrytki. Dowód będzie oczekiwał na odbiór 48 godzin.

Magistrat zapowiada, że jeżeli ta formuła doręczania dokumentów się sprawdzi, wówczas rozważane będzie, które dokumenty urzędowe mogą być również dostarczane do mieszkańców w podobnej formule.

Źródło: Radio ZET/UM Poznań

Nie przegap

(5)

zobacz galerię