W Poznaniu wydadzą na to kilkadziesiąt milionów. "Umocni niezależnie działające osoby"

Magistrat w Poznaniu poinformował, że w konkursie rozdysponowano niemal dwieście dotacji, w tym ponad 40 dwuletnich i blisko 30 trzyletnich. - Poznańskie organizacje pozarządowe mają większy niż w innych miastach wpływ na lokalną ofertę kulturalną. Mam nadzieję, że rozstrzygnięty właśnie konkurs przyczyni się nie tylko do jej rozwoju, ale też umocni niezależnie działające osoby, zajmujące się twórczością, edukacją i animacją kultury - poinformował wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski.

Na 2024 rok do rozdziału przeznaczono 12 mln zł, zaś na lata 2025 i 2026 - po 6 mln zł. Urząd Miasta Poznania podał, że uwzględniono w ten sposób postulaty środowiska pozarządowego, związane z ustabilizowaniem wsparcia finansowego na okresy dłuższe niż jeden rok budżetowy. - Pozwoli to części organizacji nie tylko na stabilny rozwój, ale też na zapewnienie mieszkańcom stałej oferty kulturalnej. Co istotne dotyczy to także działań poza centrum - wieloletnie dofinansowanie uzyskały bowiem organizacje działające na Ratajach, Naramowicach, Starołęce czy osiedlu Główna - powiedział przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania Grzegorz Jura.

Poznań wyda miliony na kulturę. Jest lista beneficjentów

Największą część pod względem budżetowym stanowią projekty związane ze stałą, całoroczną działalnością podmiotów pozarządowych, na drugim miejscu znalazły się projekty festiwalowe, na kolejnych wydarzenia cykliczne i jednorazowe. Pod względem wysokości dofinansowania największą kwotę, w sumie 3,7 mln zł, otrzyma Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego na działania związane z konkursami: lutniczym w 2025 r. i skrzypcowym w 2026 r.

Na wydawanie "Czasu Kultury" łącznie 1,41 mln otrzyma Stowarzyszenie Czasu Kultury, zaś 960 tys. zł otrzyma w ciągu trzech lat Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta na działalność ośrodka Republika Sztuki Tłusta Langusta. Miasto podało też, że wśród dofinansowanych działań nie zabrakło projektów z zakresu sztuk wizualnych, filmu i fotografii, edukacji kulturowej i artystycznej. Wsparcie trafi też do organizacji zajmujących się działaniami z zakresu teatru, tańca, muzyki czy pamięci historycznej.

Magistrat przypomniał, że podmioty, których projekty nie otrzymały wsparcia w otwartym konkursie ofert, będą mogły ubiegać się dofinansowanie w kolejnych planowanych naborach wydziału kultury. Rozpoczęły się już konkursy na zadania kulturalne z budżetów rad osiedli oraz z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę ponad 2 mln zł. W tym miesiącu zostanie uruchomiona pierwsza pula środków na fundusz małych grantów, a więc dotacji udzielanych w trybie pozakonkursowym. Ponadto do końca marca poznańskie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do stypendiów dla młodych twórców.

Źródło: Radio ZET/PAP