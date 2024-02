Ważna inwestycja dla wojska w Poznaniu. "Pomaga odstraszać na wschodniej flance NATO"

We wtorek 20 lutego w Poznaniu otwarto Regionalne Centrum Kompetencyjne czołgów Abrams. Wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek podkreślił podczas uroczystości, że "Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne pełnią kluczową rolę w zapewnieniu obsługi ciężkich wozów i czołgów znajdujących się w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP".

- Plany dotyczące Centrum związane są z utrzymaniem nie tylko floty czołgów Abrams zakupionych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale obejmować mają rozlokowane w Polsce i w pozostałych krajach Europy wojska US Army operujące na czołgach Abrams - powiedział. Dodał, że Centrum ma być też wsparciem dla innych europejskich państw, które zakupiły lub zakupią czołgi Abrams, a nie będą miały u siebie punktów naprawczo-remontowych.

Czołgi Abrams będą naprawiane w Poznaniu. Na otwarciu był Mark Brzezinski

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski zaznaczył, że poznańskie Centrum Kompetencyjne "jest znakomitym przykładem tego, co jest możliwe, kiedy nasze państwa współpracują, a Stany Zjednoczone są dumne, że mogą współpracować z polską branżą, szczególnie jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa". - Utworzenie tego Centrum pomaga zarówno bronić, jak i odstraszać na wschodniej flance NATO. Jest przykładem pogłębienia relacji amerykańsko-polskich właśnie w obszarze obronności, to jest kluczowe - powiedział.

Ambasador zaznaczył, że "w ciągu ostatnich lat bardzo mocno dociera do nas, jak ważne jest NATO, jak ważna jest wspólna, kolektywna obrona". - Mieszkałem w Polsce, jeszcze zanim Polska wstąpiła do NATO. Pamiętam, że było wiele niepokoju, wiele niepewności. Ale w tej chwili już tego nie ma w tym kraju - mimo że po sąsiedzku toczy się wojna. Tutaj dzieci chodzą do szkoły, ludzie chodzą co rano do pracy. Polska jest normalnym krajem, bo działa kolektywne, zbiorowe bezpieczeństwo. To, co udało nam się osiągnąć z Polską, z naszymi innymi partnerami, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie - mówił.

Mark Brzezinski przypomniał także, że zbliża się druga rocznica rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że "musimy pamiętać, o co toczy się ta walka: o wolność, nie tylko dla Ukrainy, ale dla nas wszystkich". - Musimy ciągle wspierać Ukrainę, pomagać jej w obronie. Musimy utrzymać jedność w ramach NATO, ponieważ sojusz NATO to nasza największa moc - podkreślił ambasador i dodał, że prezydent USA Joe Biden nazwał art. 5 NATO "świętym zobowiązaniem, świętym przyrzeczeniem, by bronić każdego skrawka terytorium NATO".

Flota czołgów Abrams w Polsce będzie największa na całym świecie

Chris Brown, wiceprezes koncernu GDLS (General Dynamics Land Systems) produkującej czołgi Abrams, podkreślił, że "dzisiaj mamy do czynienia z kamieniem milowym" i że wtorkowa ceremonia "jest wyrazem odpowiedzialności za to, co jeszcze przed nami". - Będzie 800 czołgów Abrams już niedługo, za parę lat, właśnie tutaj w regionie. To będzie flota polska, amerykańska, ukraińska, rumuńska. To będzie największa koncentracja czołgów Abrams na całym świecie, więc utrzymanie tej floty jest naprawdę priorytetem General Dynamics i jest to oczywiście nasza wspólna odpowiedzialność - zaznaczył.

Prezes WZM S.A. Elżbieta Wawrzynkiewicz powiedziała, że "za dzisiejszą uroczystością jest wiele godzin ciężkiej pracy. Nie tylko tej, która już została zrobiona, ale tej, która przed nami". - Od grudnia do WZM wjechało 55 Abramsów, (z czego - przyp. red.) 31 już opuściło zakład po obsługach. 9 wozów zabezpieczenia technicznego Hercules wjechało i wyjechało, oczywiście po obsługach. I to jest to, co chcemy dać i dawać naszemu wojsku, naszym Siłom Zbrojnym, bo od tego jesteśmy. Bezpieczeństwo, odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki. To jest po prostu łańcuch, który składa się z ogniw, a jednym z ważnych ogniw są takie spółki - zaznaczyła.

Przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej poseł Andrzej Grzyb zaznaczył, że "Polska w roku bieżącym ze swojego budżetu przeznaczy na funkcjonowanie, na obronność i wszystkie wydatki związane z jej modernizacją ponad 118 mld zł z budżetu". - To jest 3,1 proc. PKB. Ale jak do tego dołożymy jeszcze specjalny Fundusz Wsparcia Rozwoju Sił Zbrojnych, to łącznie będzie to grubo ponad 150 mld zł w roku bieżącym, tj. 4,25 polskiego PKB - powiedział.

Czołgi Abrams w Polsce. Wkrótce kolejne dostawy

Wojsko Polskie zostanie wyposażone w amerykańskie czołgi Abrams M1A2 SEPv3. W 2022 roku została zawarta umowa na dostawę tego modelu wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Łącznie zamówiono 250 egzemplarzy czołgów Abrams M1A2 SEPv3, 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 17 mostów towarzyszących M1110 Joint Assault Bridge. Zgodnie z założeniami dostawy pierwszych czołgów Abrams M1A2 SEPv3 nastąpią do końca 2024 roku, natomiast całość dostaw zostanie zrealizowana do końca 2026 roku.

W 2023 roku MON zawarło kolejną umowę na Abramsy dla Wojska Polskiego. To wersja M1A1, która zostanie dostarczona wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Łącznie do naszego kraju przypłynie 116 egzemplarzy. Dodatkowo dostawa obejmuje 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 8 mostów towarzyszących M1110 Joint Assault Bridge.

Pierwsze dostawy 69 czołgów M1A1 zostały zrealizowane. Do SZ RP zostało przekazanych już 31 egzemplarzy w roku 2024 i 14 w 2023 roku, a kolejne 24 przechodzą w WZM S.A. przy udziale pracowników WZM S.A. pod okiem GDLS, przygotowanie do przekazania SZ RP.

Źródło: Radio ZET/PAP