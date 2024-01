Auto roztrzaskało się o drzewa. Nie było szans na ratunek

We wtorek 23 stycznia około godziny 6:50 na drodze z Wielichowa do Łubnicy pod Grodziskiem Wielkopolskim doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego marki Fiat Seicento. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrole policji.

- Mężczyzna stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechał na lewe pobocze i uderzył w przydrożne drzewa - powiedziała w rozmowie z portalem RadioZET.pl st. sierż. Aleksandra Hoffmann, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Śmiertelny wypadek koło Wielichowa pod Grodziskiem Wielkopolskim

- Śmierć na miejscu poniósł 29-letni mieszkaniec gminy Wielichowo - przekazała st. sierż. Aleksandra Hoffmann. Czynności na miejscu przez kilka godzin prowadzili policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora.

Ruch na lokalnej drodze z Wielichowa do Łubnicy był przez kilka godzin zablokowany. Obecnie na trasie nie występują utrudnienia.

Źródło: Radio ZET/Policja