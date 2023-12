Zacznie się w czwartek. Ostrzeżenie dla Poznania i okolic. Możliwe pomarańczowe alerty

Pogoda przez najbliższe dni może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. Od czwartku (21.12) wiatr w województwie wielkopolskim będzie stopniowo przybierał na sile. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego regionu. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w czwartek od godziny 12 do godziny 19. Wieczorem synoptycy zapowiadają jeszcze silniejsze porywy wiatru, które lokalnie mogą dochodzić do nawet 100 km/h. Wówczas, zgodnie z prognozami, może zostać podwyższony stopień ostrzeżenia dla całego województwa. W piątek (22.12) niebezpieczna aura wciąż będzie nam towarzyszyć, a wiatr może lokalnie osiągać porywy do 100 km/h.

"Zachowajcie szczególną ostrożność na drogach, zaplanujcie podróż tak, aby zniwelować zagrożenia, śledźcie prognozy i ostrzeżenia IMGW" - apelują synoptycy.

Pogoda Poznań. Ostrzeżenia IMGW na weekend

W sobotę (23.12) z zachodu na wschód województwa wielkopolskiego zacznie przemieszczać się strefa opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami może wystąpić także marznący deszcz, który będzie powodował gołoledź.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. W Wigilię strefa niebezpiecznej pogody przesunie się na wschód kraju i w województwie wielkopolskim nie będą obowiązywały ostrzeżenia.

