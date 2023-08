11-latka w ciąży. Była latami gwałcona przez ojczyma. Lekarze odmawiają aborcji

11-letnia Mila z Peru nie była jedyną ofiarą zwyrodnialca. Przez wiele lat gwałcił on jej matkę oraz troje rodzeństwa. Rodzina żyła w nieustannym strachu o swoje życie, a gwałciciel więził ich w domu. Gdy jednak okazało się, że 11-letnia dziewczynka jest w ciąży, kobieta przerwała koszmar i zgłosiła sprawę do prokuratury.

Śledczy początkowo chcieli oskarżyć matkę czworga dzieci o współudział w gwałtach i przemocy, ale ostatecznie wycofano się z tych zarzutów. Szczególnie wstrząsający jest fakt, że władze odmówiły aresztowania mężczyzny, bo - jak podano - "nie znaleziono śladów nasienia" w ciele nastolatki.

11-latka w ciąży. Latami była gwałcona przez ojczyma

Matka dziewczynki domagała się, by lekarze przeprowadzili aborcję. W Peru przerwanie ciąży jest legalne, gdy zagraża ona życia matki, ale w szpitalu uznano, że w tym przypadku nie zachodzi takie ryzyko. Co więcej, decyzję tłumaczono także tym, że 11-latka chce urodzić. Jej matka przekonuje, że to kłamstwo.

Mila przebywa obecnie w państwowym przytułku i nie ma kontaktu z rodziną. Do tego samego ośrodka trafiła również trójka jej rodzeństwa, w tym czteromiesięczne niemowlę.

- Kiedy zażądałam dowodu, że dziewczynka naprawdę chce urodzić, lekarze odmówili. Od samego początku deptano jej prawa i robiono wszystko, by się nią nie zajęto jak należy. Mamy dowody, że urzędnicy państwowi grozili jej, jeśli będzie się upierać przy aborcji - powiedziała przedstawicielka organizacji Promsex.

Lekarze odmawiają aborcji

Historia wstrząsnęła opinią publiczną w kraju i sprawiła, że zainteresowały się nią organizacje międzynarodowe. - Lekarze mają obowiązek wziąć pod uwagę komplikacje i inne skutki zdrowotne ciąży u 11-letniego dziecka, także dla jego zdrowia psychicznego. Ona była systematycznie gwałcona od siódmego roku życia. Ciąża jest wynikiem przestępstwa. To wszystko lekarze zignorowali - powiedział dr Hugo Gonzalez, lekarz z fundacji ONZ w Loreto.

ONZ wezwało Peru do dekryminalizacji aborcji we wszystkich przypadkach ciąży dzieci i zapewnienia ofiarom ochrony, aby nie musiały ponownie przechodzić traumy. Sprawą 11-latki zajął się wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka i kilka innych organizacji.

