23 osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. Prezydent reaguje

Co najmniej 23 osoby straciły życie w dramatycznym wypadku, do którego doszło w środę w Senegalu. Agencja AFP podaje, że dokładne przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, wiadomo jedynie, że przewrócił się autobus. Prezydent kraju wezwał do zachowania większej ostrożności na drogach.