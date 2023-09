25-latek zakradał się do obory i gwałcił krowy. Rolnicy nie mogli w to uwierzyć

Wstrząsająca historia wydarzyła się w pobliżu miejscowości Dorset w Anglii. Rolnicy z farmy byli zaniepokojeni, że coś złego dzieje się z ich bydłem. W końcu zdecydowali się zamontować w oborze kamery i alarm. To, co zobaczyli, z pewnością zapamiętają do końca życia.

Okazało się, że w nocy do budynku zakrada się mężczyzna i gwałci przebywające tam krowy. Prawdopodobnie robił to od dłuższego czasu, ale dopiero teraz został przyłapany, a jego odrażające zachowanie uwiecznione na taśmach kamery.

25-latek gwałcił krowy. Został przyłapany

Mężczyzna był dobrze znany farmerom. Okazało się, że to 25-letni Liam Brown z Bournemouth. Jego rodzina w przeszłości pracowała na farmie, a Liam, jeszcze jako dziecka, często odwiedzał tę okolicę.

Brown do wszystkiego przyznał się przed sądem. Gdy opowiadał o swoich zachowaniu miał łzy w oczach - pisze "Daily Mail". Fakt, że gwałcił on krowy potwierdziły nawet badania DNA.

25-latek został zwolniony z aresztu za kaucją. Teraz oczekuje na wyrok, który zapadnie we wrześniu. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.