28-letnia nauczycielka zawieszona. Szkoła odkryła, jak dorabia po godzinach

Brianna Coppage dotychczas uczyła języka angielskiego w szkole średniej w mieście St. Clair w Missouri. 28-latka w rozmowie z lokalnym dziennikiem "St. Louis Post-Dispatch" powiedziała, że 27 września została wysłana na urlop po rozmowie z dwoma urzędnikami. Zablokowano jej również dostęp do szkolnej poczty e-mail i innego oprogramowania używanego w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy.

- Zawsze czułam, jakby nad moją głową wisiała chmura, jakbym nigdy nie wiedziała, kiedy wszyscy się dowiedzą - dodała nauczycielka. Jej sekretem, który do tej pory udało się trzymać w tajemnicy, był profil w serwisie pornograficznym OnlyFans. Najpierw plotki dochodziły do niej, potem do jej męża, aż w końcu dotarły do urzędników.

Nauczycielka przyłapania na rozbieraniu się w sieci. "Nie żałuję"

Coppage powiedziała, że założyła tam swój profil latem, aby dorobić do swojej pensji nauczycielskiej (według publicznych danych w ubiegłym roku zarobiła około 42 tys. dolarów). Dzięki pornograficznym występom przed kamerą internetową dodatkowo zarabiała miesięcznie 8-10 tys. dolarów.

Nauczycielka skusiła się na OnlyFans, ponieważ myślała, że treści z serwisu są dostępne tylko dla subskrybentów, co pomogłoby jej chronić tożsamość. 28-latka nie wie, w jaki sposób administracja szkolna dowiedziała się o jej koncie. Zapewniła, że na terenie szkoły nie nagrywano ani nie publikowano żadnych treści pornograficznych.

Coppage dodała: - Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie nigdy więcej nie będę uczyć. Ale wiedziałem, że podjęłam takie ryzyko. Jest mi z tego powodu smutno. Tęsknię za moimi uczniami. 28-latka nie zamierza jednak żegnać się z erotyczną przygodą.

Twierdzi, że od chwili wybuchu afery jej konto zyskało około 100 nowych subskrybentów. 28-latka ponad dwukrotnie zwiększyła cenę subskrypcji i planuje nadal publikować posty w serwisie.

- Nie żałuję dołączenia do OnlyFans. Wiem, że może to być tematem tabu lub niektórzy mogą uważać to za coś wstydliwego, ale nie sądzę, że seks working musi być haniebny. Chciałbym, tylko żeby wszystko potoczyło się inaczej - podsumowała 28-latka.