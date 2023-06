9-latek zmarł po bestialskich torturach. "Tego nikt nie powinien doświadczyć"

W brytyjskim sądzie zapadł wyrok skazujący wobec pary, która miesiącami bestialsko znęcała się nad 9-latkiem. Chłopiec był bity, wrzucany do lodowatej wody i zamykany poza domem. - Słyszałem, jak błagał, aby wpuścili go do środka - powiedział podczas rozprawy jeden z sąsiadów.