Alarmujące doniesienia po katastrofie w Ukrainie. "Toksyczne substancje"

Nowe informacje wychodzą na jaw po wysadzeniu tamy na Dnieprze. Zasolenie morza w pobliżu Odessy spadło prawie trzykrotnie. Według ekologów z niezależnego portalu Kiedr to skutek napływu ogromnej ilości słodkiej wody z Dniepru. Rocznie do Morza Czarnego wpada z tej rzeki około 55 kilometrów sześciennych wody, a w ciągu ostatniego tygodnia wpłynęło 10 kilometrów sześciennych - poinformowali ekolodzy.

Eksperci biją na alarm po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce

Spadek zasolenia Morza Czarnego grozi zakwitem sinic, które tłumią naturalną florę tego akwenu. Należy się też liczyć z tym, że do morza mogą dostać się toksyczne substancje z kanalizacji i wysypisk śmieci - napisał portal i dodał, że odnotowano dziewięciokrotne przekroczenie stężenia żelaza w wodzie. Na plaże Odessy morze wyrzuca śmieci, szlam i martwe zwierzęta.

6 czerwca Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce, która tworzy rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została całkowicie zniszczona. Woda zalała kilkadziesiąt okolicznych miejscowości.

Administracja obwodu chersońskiego poinformowała we wtorek, że zalany obszar w obwodzie zmniejszył się prawie o połowę ze 139 do 77,8 kilometrów kwadratowych. Szef administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin powiedział, że do tej pory zalanych zostało około 55 tys. hektarów lasów - informuje Radio Swoboda.

W ocenie dowództwa wojskowego w Kijowie agresorzy wysadzili tamę, próbując w ten sposób powstrzymać ukraińską kontrofensywę w obwodzie chersońskim. Najtrudniejsza sytuacja humanitarna panuje obecnie w okupowanych przez Rosjan i zatopionych przez powódź Oleszkach i Hołej Prystani, położonych nieopodal Chersonia. W Oleszkach żołnierze agresora patrolują miasto na pontonach i nie pozwalają cywilom na ewakuację. Odnotowano przypadki strzelania do uciekających ludzi - oznajmił we wtorek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińską armię.

RadioZET.pl/PAP