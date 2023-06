30-letnia Maria ujawniła, że mężczyzna z Pakistanu, powiązany z głównym podejrzanym w sprawie o zabójstwo Polki 32-letnim mężczyzną z Bangladeszu, próbował zgwałcić ją na początku czerwca. – To dokładnie to samo miejsce. Dobrze wiem, co się stało z dziewczyną z Polski – powiedziała wstrząśnięta kobieta. Według niej chodzi o zorganizowaną grupę imigrantów, która poluje na kobiety.

Zabójstwo Anastazji. Kobieta: próbowano mnie zgwałcić w tym samym miejscu

Z relacji 30-latki wynika, że na początku czerwca ktoś wrzucił jej coś do drinka. Nagle jej ciało zostało sparaliżowane, choć umysł pozostał jasny. Następnie mężczyzna z Pakistanu miał próbować ją zgwałcić – udało jej się uciec resztką sił, krzycząc na całe gardło i alarmując mieszkającego w pobliżu starszego mężczyznę. Maria twierdzi, że gdyby była o 50 metrów dalej, to co przytrafiło się Anastazji, stałoby się z nią.

– Oni wszyscy są razem, myślę, że działają w grupie. Wierzę, że zrobili to na długo przede mną i zrobią to ponownie – mówiła Maria, pytana, czy mężczyzna, który próbował ją zgwałcić, mógł należeć do kręgu podejrzanego o zabójstwo Polki. Po zdarzeniu kobieta natychmiast opuściła Kos i wróciła do rodzinnego miasta. Skarżyła się, że w kolejnych dniach nie mogła połączyć się z policją na wyspie, aby opisać całe zdarzenie.

Rekonstrukcja wydarzeń

Według greckich mediów w dniu zaginięcia 27-letnia Anastazja spotkała pięciu mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu, z którymi piła alkohol. Około godziny 22.30 miała się spotkać ze swoim chłopakiem, również Polakiem, w barze niedaleko hotelu, w którym pracował. Na spotkanie nie przyszła, miała zadzwonić do chłopaka i powiedzieć, że jest pijana. Mówiła też, że jeden z mężczyzn odwiezie ją na motocyklu do hotelu. Później wysłała swoją lokalizację, ale – jak mówił mediom jej ojciec – oznaczone miejsce okazało się pustkowiem. Telefon dziewczyny był wyłączony. Chłopak zgłosił zaginięcie dziewczyny policji. Ciało młodej Polki znaleziono w niedzielę około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję. Mężczyzna jest głównym podejrzanym. Nie przyznaje się do winy.

Przeprowadzona w poniedziałek późnym popołudniem na wyspie Rodos sekcja zwłok potwierdziła, że Anastazja została uduszona. Media informowały również, powołując się na źródła policyjne, że dziewczyna została zamęczona na śmierć. Grecki portal Ethnos podał, że ręce Polki były skute kajdankami.

32-latek z Bangladeszu w środę ma usłyszeć zarzut zabójstwa – powiedział pełnomocnik rodziny Anastazji mec. Jarosław Kowalewski. W poniedziałek śledztwo ws. zabójstwa kobiety wszczęła, na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobro, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Prok. Anna Placzek-Grzelak powiedziała, że postępowanie prowadzone jest "bardzo intensywnie". – Zaplanowanych jest bardzo wiele czynności. Musimy przede wszystkim uzyskać i zapoznać się z materiałami z Grecji – wyjaśniła. We wtorek na wyspę polecieli polscy prokuratorzy.

RadioZET.pl/MEGA/PAP