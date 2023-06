Anastazja zginęła na Kos. Polka mieszkająca na wyspie szokuje: "To jest na porządku dziennym"

Anastazja Rubińska została zamordowana na wyspie Kos. Tragiczne wydarzenie wywołuje żywe reakcje wśród Polaków, m.in. mieszkańców greckiej wyspy. Weronika (imię zmienione - red.) pracuje na Kos dla lokalnego biura podróży i oprowadza polskie wycieczki.

Kobieta mówiła, że społeczność Kos bardzo zaangażowała się w poszukiwania 27-letniej Polki. Opowiedziała też, czego doświadczyła na wyspie ze strony mężczyzn. Jej relacja szokuje.

Wirtualnej Polsce opowiedziała, że wiele razy była łapana za piersi czy zmuszana do tego, żeby usiąść komuś na kolanach. - Na porządku dziennym jest to, że faceci pozwalają sobie wręcz na lekkie molestowanie seksualne - oceniła.

Mam wrażenie, że wystarczy uśmiechnąć się do kogoś, żeby odebrał to dwuznacznie. Ja jestem otwarta na ludzi, nie mam problemu, żeby na przykład uściskać kogoś znajomego, to dla mnie zupełnie normalne, co w wielu przypadkach było odbierane jako zachęta do czegoś więcej.

Polka z Kos w rozmowie z Wirtualną Polską