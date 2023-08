Autobus zjechał z drogi i runął w przepaść. 12 pasażerów zginęło, są ranni

W Turcji doszło do dramatycznego wypadku z udziałem autobusu. Jak podaje dziennik "Daily Sabah", pojazd wyruszył z miasta Sivas w środkowej Turcji i zmierzał do Stambułu. W pewnym momencie kierowca zjechał na przeciwległy pas i spadł do wąwozu.

Turcja. Autobus runął w przepaść. 12 osób nie żyje

11 pasażerów zginęło na miejscu, jedna osoba zmarła w szpitalu. Wiadomo, że rannych jest kolejnych 19 osób - jedna z nich ma być w stanie krytycznym. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać zniszczony autobus.

"Pierwsze poszlaki wskazują na nieostrożność ze strony kierowcy. Niezbędne jest jednak przeprowadzenie bardziej szczegółowego śledztwa" - oświadczył gubernator prowincji Mehmet Ali Ozkan.

RadioZET.pl/www.outlookindia.com/PAP