Autobusy wzbiły się w powietrze. Jedna osoba nie żyje po tajemniczej eksplozji

Nagranie z kamery monitoringu umieszczonej na jednym z budynków ukazuje chwile grozy, jakie przeżyli 19 lipca mieszkańcy Johannesburga w Afryce Południowej. Cała sprawa jest na ten moment dość tajemnicza, wiadomo jedynie, że doszło do eksplozji, jej przyczyny są jednak nieznane.

Z medialnych doniesień dowiadujemy się, że lokalne władze ostrzegły mieszkańców, by dla własnego bezpieczeństwa nie zbliżali się do obszaru, na którym doszło do wybuchu. Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych widzimy, że eksplozja była na tyle silna, by podnieść kilkutonowe minibusy, które stały na ulicy. Na znacznym odcinku drogi widać też rozerwany asfalt.

Oglądaj

Eksplozja w Johannesburgu. "To nie gaz"

Podczas wielogodzinnej akcji służby pomogły w sumie 11 osobom, które zostały ranne w eksplozji. Wielu kierowców trzeba też było wydostać z samochodów, w których utknęli. Niestety, nie udało się uniknąć tragedii. Władze przekazały, że w eksplozji zginęła jedna osoba.

Pierwszą hipotezą dotyczącą przyczyn eksplozji była ta związana z wyciekiem gazu. Tym doniesieniom zaprzeczyła jednak firma Egoli Gas, która zarządza rurociągiem pod ulicą. Przeprowadzono testy, które wykazały, że nie doszło do rozszczelnienia rur. "Nasza sieć nie doświadczyła spadku ciśnienia, co wskazuje, że gazociągi są nienaruszone. Nasi klienci w okolicy nadal nieprzerwanie otrzymują gaz" - podano w oświadczeniu.

RadioZET.pl/"Daily Mail"