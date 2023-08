Bestialski mord wagnerowca. Znaleziono sześć zasztyletowanych ciał

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia we wsi Dieriewiannoje w Karelii spłonęły dwa domy. W ich zgliszczach znaleziono ciała pięciu zasztyletowanych mężczyzn i jednej kobiety. Policja doszła do wniosku, że sprawcy próbowali zatuszować morderstwo poprzez podłożenie ognia. Tego samego dnia zatrzymano dwóch mieszkających nieopodal mężczyzn. Obaj byli pijani.

Rosja. Były wagnerowiec wraz z kolegą zamordował sześć osób

Śledztwo dziennikarskie wykazało, że sprawcami makabry byli nimi dwaj znajomi, 37-latek i jego rok starszy kolega. Znali się z więzienia, gdzie jeden odsiadywał wyrok za gwałt, kradzieże, rozbój i chuligaństwo.

Drugi był skazany za zabójstwo, kradzieże, rozbój i posiadanie narkotyków. Gdy przebywał w kolonii karnej, został zwerbowany do oddziałów Grupy Wagnera, dowodzonej przez bliskiego Putinowi biznesmena Jewgienija Prigożyna. Prosto z kolonii karnej poszedł na wojnę z Ukrainą, gdzie został ranny, a potem wrócił w rodzinne strony. Obaj przestępcy zostali aresztowani na dwa miesiące. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotkał się na przesmyku suwalskim z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, a głównymi tematami rozmowy były kwestie związane z agresją Rosji na Ukrainę i obecnością najemników z Grupy Wagnera na Białorusi. – Zgodnie z naszymi danymi na terytorium Białorusi jest ok. 4 tys. wagnerowców, a według informacji od prezydenta Litwy nawet odrobinę więcej – mówił szef polskiego rządu.

Premier zaznaczył, że raport specjalnej komisji ds. zagranicznych w parlamencie brytyjskim potwierdza, że Grupa Wagnera była niedoceniona. – Przerażający brak zrozumienia – to są chyba słowa, które sobie zapamiętałem z tego raportu. Brytyjski raport mówi o "przerażającym braku zrozumienia". To ja tylko mogę odwołać się do niektórych głosów, nie będę z grzeczności wymieniał kogo, którzy mówili podobnie o braku zagrożenia i próbowali wykpić, wydrwić to zagrożenie ze strony Grupy Wagnera. Podobnie mówią nasi amerykańscy sojusznicy – powiedział Morawiecki.

– Grupa Wagnera jest niezwykle groźna i jednostki tej grupy są przerzucane na flankę wschodnią NATO, by ją zdestabilizować. To są realne zagrożenia, które są potwierdzone również przez innych naszych sojuszników, chociażby przez sojuszników włoskich – podkreślił.

RadioZET.pl/Nasza Niwa/PAP