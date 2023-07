"Bezprecedensowy atak". Policyjny pojazd eksplodował, są zabici i ranni

We wtorek w Meksyku doszło do brutalnego ataku na funkcjonariuszy policji, zorganizowanego najprawdopodobniej przez członków jednej z grup przestępczych, zajmującej się handlem i przemytem narkotyków.

Bezprecedensowy atak w Meksyku. Wysadzono policyjne auto

Około godziny 19 agenci przeprowadzali inspekcję jednej z działek w mieście Guadalajara. W pewnym momencie ich pojazd najechał na minę, co doprowadziło do potężnej eksplozji. Enrique Alfaro, gubernator stanu Jalisco, gdzie doszło do ataku, określi to dramatyczne wydarzenie jako "bezprecedensowe".

"Funkcjonariusze policji i pracownicy prokuratury padli ofiarą tchórzliwego ataku z użyciem materiałów wybuchowych. Życie straciło trzech funkcjonariuszy, 10 kolejnych zostało rannych. To pokazuje, do czego są zdolne te zorganizowane grupy przestępcze. Ten atak stanowi wyzwanie dla całego państwa" - ocenił gubernator. Zapewnił też, że w tej sprawie prowadzone jest śledztwo.

Meksyk mierzy się z falą morderstw i zaginięć

W stanie Jalisco stacjonuje jedna z najpotężniejszych grup handlarzy narkotyków w Meksyku - Jalisco New Generation. Nie ma jednak całkowitej pewności, że to właśnie oni stoją za śmiercionośnym atakiem. Tamtejsze media przypominają, że doszło do niego niecały miesiąc po tym, jak samochód należący do Ministerstwa Obrony Narodowej eksplodował w podobnych okolicznościach. Wówczas życie straciło ośmiu żołnierzy.

W 2006 roku w Meksyku rozpoczęła się wojskowa operacja antynarkotykowa. Od tego czasu w kraju odnotowano 340 tys. morderstw i około 100 zaginięć - większość tych przestępstw przypisuje zorganizowanym grupom, które są związane z narkotykami.

