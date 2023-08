Biznesmen zmiażdżony przez ser. 118 strażaków w akcji

W niedzielę we włoskiej północnej Lombardii doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W zakładzie produkującym sery zlokalizowanym w mieście Romano di Lombardia zginął 74-letni przedsiębiorca Giacomo Chiapparini.

"The Guardian" podaje, że 74-latek pojawił się w swoim zakładzie, by naprawić maszynę służącą do przenoszenia serów. Nagle, z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn, jedna z szafek, na której znajdowały się sery, zawaliła się, wywołując efekt domina.

Włochy. Przedsiębiorca pogrzebany pod tonami sera

Z półek spadło 15 tys. kół twardego sera, z których każde waży około 40 kilogramów, przygniatając 74-letniego przedsiębiorcę. Głośny huk zaalarmował pracowników i syna mężczyzny, którzy byli w tym czasie w innym pomieszczeniu. Gdy tylko zrozumieli co się stało, natychmiast zawiadomili służby ratunkowe.

Na miejscu tragedii pojawiło się 118 strażaków, którzy musieli ręcznie przenosić sery i zawalone półki. Antonio Dusi, który brał udział w akcji ratunkowej powiedział, że dotarcie do ciała 74-latka zajęło 12 godzin. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

RadioZET.pl/"The Guardian"