"Cud" na Światowych Dniach Młodzieży. "To moje nowe urodziny"

16-letnia Jimena z Hiszpanii miała rzekomo doświadczyć cudu podczas Światowych Dni Młodzieży. Dziewczyna twierdzi, że dzięki modlitwie odzyskała wzrok. - Dziękujmy Bogu, później lekarze stwierdzą, czy mogła się wyleczyć, ale dla niej to jest coś wielkiego, powiedzmy cud - mówił kard. Juan Jose Omella, przewodniczący Episkopatu Hiszpanii.

"Cud" na ŚDM. 16-latka ozdrowiała

Omella wyjaśnił, że o tym, co spotkało 16-latkę, dowiedział się od zakonnicy, która zna rodzinę dziewczyny. Jimena przyjechała na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony z prałaturą Opus Dei.

W rozmowie z radiem Cope 16-latka mówiła, że od ponad dwóch lat niemal nic nie widziała. Cierpiała na krótkowzroczność, która sprawiała, że jej wzrok funkcjonował w zaledwie pięciu procentach. - Wszystko było zamazane - relacjonowała.

"Wyprosili uzdrowienie. To moje nowe urodziny"

Do "cudu" miało dojść w sobotę, podczas modlitwy do Matki Bożej Śnieżnej i przyjęciu przez 16-latkę komunii. - Siedziałam w ławce w Sanktuarium Fatimskim i płakałam, bo chciałam się wyleczyć, a to był ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej - powiedziała.

- Kiedy otworzyłam oczy, nagle wszystko zobaczyłam wyraźnie, perfekcyjne - mówiła Jimena. Dodała, że poproszono młodzież, aby podczas ŚDM wyprosili jej uzdrowienie. - Dziś widzę doskonale, nie wiem, jak to wyjaśnić. Jestem szczęśliwa, to moje nowe urodziny - opowiadała.

RadioZET.pl/PAP