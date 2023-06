Golfista z zazdrości zaczął strzelać. Jedna osoba zginęła, druga walczy o życie

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się na jednym z pól golfowych w Tajlandii. "Daily Mail" podaje, że 54-letni Nutthawat Donmon strzelił tam do dwóch osób - 35-letniej kobiety i 67-letniego mężczyzny. Po zbrodni morderca uciekł z miejsca zdarzenia.

Zabójstwo na polu golfowym

Wiadomo, że napastnik najpierw strzelił do 35-latki, trafiając ją w ramię i klatkę piersiową. Później wycelował do 67-latka i strzelił mu w plecy. Obie ofiary w stanie krytycznym trafiły do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, 67-latka nie udało się uratować. Kobieta dalej walczy o życie. Lekarze określają jej stan jako ciężki, ale stabilny.

Nutthawat miał być chorobliwie zazdrosny i mieć wręcz obsesję na punkcie 35-latki, która pracowała jako pomocnik na polu golfowym. - Uważamy, że bestialski atak był spowodowany silną zazdrością - powiedział pułkownik lokalnej policji w Tha Muang Sarawut Srisangworn.

Policja prowadzi obławę na zabójcę

Podejrzenia policji pokrywają się z zeznaniami pracowników pola golfowego. Personel twierdzi, że Nutthawat często zatrudniał 35-letnią kobietę. Potwierdzili też, że wyglądało to, jakby był w niej obsesyjnie zakochany.

Policja poinformowała, że trwa obława na 54-latka. Nagrania z monitoringu pokazują, jak odjeżdża z pola golfowego swoim SUV-em. Później jechał drogą w stronę Bangkoku. Mundurowi podejrzewają, że ukrywa się u swoich krewnych.

RadioZET.pl/"Daily Mail"