Groźby z Rosji pod adresem Polski. "Spalona ziemia i stopiony beton"

Francja zaproponowała, że podzieli się z Polską swoimi zasobami broni atomowej. W Rosji podniosły się głosy, że nie ma na to zgody. Reakcjom w rosyjskich mediach przyjrzał się reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski. Co mówią Rosjanie?

- Podobny repertuar co zawsze - czyli apokalipsa, cierpienie mieszkańców, spalona ziemia i stopiony beton. Aktorzy zamieszania także podobni. Prym wiedzie główny propagandysta Rosji Władimir Sołowjow. Wątek nowy, to odniesienie się do ostatnich słów Putina, że Rosja nie zamierza atakować Polski, chyba że ta zaatakuje Rosję - relacjonuje nasz reporter.

Rosjanie grożą Polsce. Obawiają się natowskiej broni jądrowej

Według przekazu dnia rosyjskiej propagandy, samo rozmieszczenie natowskich głowic w Polsce można zrozumieć już jako atak na rosyjskie bezpieczeństwo. NATO przypomina, że rosyjskie głowice nuklearne znajdują się w obwodzie królewieckim. Oznacza to, że w zasięgu atomowych rakiet typu Iskander - jest między innymi Berlin czy Warszawa.

W ostatnim czasie pojawiły się też inne głosy mówiące o tym, że naszemu krajowi należy przekazać broń jądrową. "Wobec zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy ze strony Rosji oraz możliwego ponownego objęcia przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta USA, czas dać Polsce broń jądrową" - ocenił w środę na portalu brytyjskiego tygodnika "The Spectator" Dalibor Rohac z think tanku American Enterprise Institute (AEI).

Źródło: Radio ZET/PAP