Gwałt w luksusowym hotelu. Studentka publikuje przerażające szczegóły

Historia Chinki Xu Yitong zatacza coraz szersze kręgi. Przekazują ją czołowe azjatyckie media, a sama 26-latka zwróciła się już z prośbą o interwencję do prezydenta Malediwów Ibrahima Mohameda Soliha. Xi studiująca w Australii oskarżyła o gwałt kamerdynera malediwskiego luksusowego hotelu The Ritz-Carlton Maldives, w którym koszt noclegu przekracza 10 tysięcy złotych.

Malediwy: pracownik luksusowego hotelu oskarżony o gwałt

Kobieta opublikowała całą historię na Twitterze. 26-latka przybyła na wyspę 6 czerwca i miała wrócić do Chin już po 4 dniach, ale zdecydowała się na dłuższy pobyt, rezerwując pokój w hotelu The Ritz-Carlton. 26-latce przydzielono kamerdynera - Ushama. Początkowo mężczyzna miał rutynowo wprowadzić ją do pokoju i zaprezentować wszelkie hotelowe udogodnienia. Niepokojące zachowanie i opisane przez kobietę przestępstwo rozegrało się po tym, jak przypadkowo uszkodziła swój telefon.

Wtedy kamerdyner miał zaproponować jej telefon zastępczy, do którego Chinka miała przełożyć kartę SIM, by skontaktować się z bliskimi. "Zaczął zadawać mi pytania o to, co robiłem ostatniej nocy. Zdałam sobie sprawę, że mnie obserwuje" - twierdzi. "Wziął gumę do żucia, zaczął żuć i zapytał mnie, czy chcę się całować, co sprawiło, że zdrętwiałam. Powiedziałam, że nie, że nie lubię kontaktu fizycznego" - relacjonuje, dodając, że swoją odpowiedź przetłumaczyła także na komputerze, na wypadek, gdyby mężczyzna nie zrozumiał.

- Byłem w piżamie, kiedy usiłował mnie pocałować. Pchnął mnie na łóżko i zaczął zdejmować spodnie. Dwukrotnie włożył do ust penisa. Próbowałam go powstrzymać. Próba uprawiania seksu się nie udała. Wstałam, uciekłam, owinęłam się kołdrą. Na to on "dokończył" ręcznie i skończył na ekranie mojego komputera. Wziął ręcznik i wytarł nim laptopa. Wychodząc, powiedział, że potrzebuję czasu, żeby się otworzyć - przytacza kobieta w poście opublikowanym 18 czerwca.

Hotel reaguje. 26-latka pisze do prezydenta i ambasadora Chin

O całej sprawie Xi natychmiast poinformowała władze hotelu, które przekonała do wezwania policji. Śledczy wysłuchali jej zeznań, a hotel odmówił dalszego noclegu, choć - jak twierdzi Xi - zapłaciła całą kwotę. Chińskie media, relacjonując całe zajście, twierdzą, że ambasada chińska na Malediwach przekazała im, iż sprawa jest obecnie "przedmiotem dochodzenia". Jak dotąd nie dokonano żadnych aresztowań. W środę 21 czerwca kobieta poinformowała, że wysłała list do prezydenta Malediwów. W opublikowanym fragmencie czytamy, że 26-latka domaga się pomocy w wymierzeniu sprawiedliwości.

Kierownictwo hotelu krótko odniosło się do zarzutów formułowanych przez Chinkę. "Traktujemy takie zarzuty poważnie, a sprawa jest obecnie rozpatrywana przez policję. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych gości i współpracowników są dla nas najważniejsze. Nadal współpracujemy z władzami" - czytamy.

