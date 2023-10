Horror kobiet w więzieniu. Pielęgniarz spełniał swoje fantazje

Były pielęgniarz więzienny z Oregonu, który pracował w zakładzie karnym Coffee Creek w Wilsonville od 2010 do końca 2017 roku, zgwałcił dziewięć więźniarek, a siedemnaście kolejnych doznało napaści seksualnej z jego strony. Śledczy wykazali, że oskarżony trzymał swoje ofiary w klinczu. Mężczyzna wiedział, że żadna z kobiet nie odważyłaby się zgłosić jego niewłaściwego zachowania na tle seksualnym, ponieważ nikt by jej nie uwierzył.

"Pracując w Coffee Creek, oskarżony był seksualnym drapieżnikiem w fartuchu laboratoryjnym. Miał dostęp do najbardziej bezbronnych kobiet w Oregonie. Poruszał się swobodnie w ośrodku, w którym ruchy jego ofiar były ograniczone. Bezczelnie naruszył prawo w tym samym miejscu, w którym jego ofiary pociągano do odpowiedzialności za ich zbrodnie" - stwierdzili cytowani przez WP prokuratorzy.

Więzienny pielęgniarz skazany za gwałty. Za kratami spędzi 30 lat

Tony Klein odwiedzał więźniarki w ich celach pod różnymi pretekstami, tam zmuszał je do seksu. Dodatkowo mężczyzna wykorzystywał kobiety, które zgłaszały się do niego po pomoc w gabinecie medycznym. Pielęgniarz zmuszał je do seksu przy użyciu siły lub szantażu. Kobiety, które stawiały opór, słyszały groźby otrzymania kary.

Prokuratorzy wnioskowali o 41 lat bezwzględnego więzienia, obrońcy wskazywali na 25 lat odsiadki. Ostatecznie sąd zadecydował o skazaniu Kleina na 30 lat więzienia i osiem kolejnych pod dozorem policji. Gwałciciel trafi do więzienia w Indianie, Oregonie lub Kalifornii.

"Stan Oregon wypłacił już 1,87 miliona dolarów na rozstrzygnięcie spraw cywilnych wniesionych przeciwko Departamentowi Więziennictwa w związku z postępowaniem Kleina wobec kobiet w Coffee Creek" - pisze Wirtualna Polska. Mężczyzna upiera się, że jest niewinny, a oskarżenia to zmowa więźniarek.