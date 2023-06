Horror młodej kobiety. Przez lata była trzymana jako niewolnica

BBC opisuje tragiczną historię kobiety, która przez trzy lata była więziona i wykorzystywana jako niewolnica. Jej oprawczyni to 37-letnia Niemka, która zdecydowała się dołączyć do Państwa Islamskiego, jej ofiarą była jazydką.

Koszmar młodej kobiety. Przez lata była niewolnicą

Sprawa kobiety, która przez trzy lata znęcała się nad jazydką trafiła do sądu w mieście Koblencja w Niemczech. Sędzia uznał kobietę winną, nie tylko znęcania się, ale także udziału w grupie terrorystycznej. Na sali sądowej wyszło na jaw, że 37-latka namawiała swojego męża, by ten gwałcił i bił jej ofiarę.

- Wszystko to służyło zadeklarowanemu celowi Państwa Islamskiego, czyli zniszczenia wiary jazydów - mówili prokuratorzy podczas rozprawy. 37-letnia Niemka została skazana na dziewięć lat pozbawienia wolności.

Ludobójstwo Państwa Islamskiego w Iraku

Tragiczna historia kobiety zaczęła się w 2014 roku, kiedy to bojownicy Państwa Islamskiego wtargnęli do regionu Sindżar w Iraku, gdzie mieszkała jazydzka mniejszość religijna. Wówczas tysiące młodych mężczyzn i chłopców otrzymało ultimatum - nawrócenie się, lub śmierć. Około 7000 kobiet i dziewcząt zostało z kolei zniewolonych. ONZ określiła działania Państwa Islamskiego jako ludobójstwo.

Wśród tysięcy zniewolonych kobieta, była ta, która trafiła "w ręce" niemieckiej rodziny i od 2016 roku była przez nich przetrzymywana w niewoli. Wiadomo, że małżeństwo udało się do Syrii, aby dołączyć do Państwa Islamskiego, rok później wrócili do kraju z 20-letnią wówczas jazydką.

RadioZET.pl/CNN