Horror na stacji metra. Pasażer śmiertelnie ranił się nożem na oczach tłumu

Makabryczne sceny, które rozegrały się na londyńskiej stacji metra, wywołały panikę wśród pasażerów. Jak podaje "Daily Mail", w środę rano na stacji Sloane Square pojawiła się policja i służby medyczne. Wszystko po tym, jak mężczyzna, którego tożsamość nie została jeszcze ustalona, wyciągnął nóż i poważnie się okaleczył.

Wiadomo, że medycy próbowali go ratować, niestety, mimo wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł na miejscu. W mediach pojawiły się relacje przerażonych świadków, którzy widzieli całe zajście. Informowano, że ludzie w panice uciekali ze stacji.

Panika w metrze. Pasażer śmiertelnie ranił się nożem

"Mój partner był na miejscu, gdy do tego doszło. Schronił się w pobliskim sklepie, teraz boi się korzystać z metra, gdy wraca do domu" - czytamy na łamach "Daily Mail". Świadkowie powiedzieli, że na miejscu pojawili się policjanci, którzy utworzyli ludzką tarczę, by "zasłonić krwawą scenerię".

Służby przekazały, że stacja, na której doszło do incydentu została ewakuowana, a na miejscu pracują funkcjonariusze. Zdaniem rzecznika policji "śmierć nie jest traktowana jako podejrzana, nie uczestniczyły w niej też osoby trzecie". Sprawę będą wyjaśniać mundurowi.

RadioZET.pl/"Daily Mail"