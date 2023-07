Horror w piekarni. 33-latek zrobił to koledze w pracy. Polała się krew

W Meiningen, w kraju związkowym Turyngia, przed sądem stanęli 33-letni Falco T. i 37-letni Daniel E. Zostali oskarżeni o gwałt i uszkodzenie ciała swojego 41-letniego kolegi z pracy Michaela J. O sprawie informuje niemiecki "Bild".

Niemcy. Piekarz zgwałcony w pracy. "Kuśtykałem z bólu"

Mężczyźni pracowali w nieczynnej już piekarni "Anschütz" w mieście Zella-Mehlis. Według prokuratury dwaj piekarze mieli w maju 2021 r. dokonać koszmarnych czynów względem swojego współpracownika. Z akt wynika, że chodzi o pobicie drewnianą łyżką i biczem. Świadek twierdzi, że widział czerwone pręgi na pośladkach ofiary.

- Byłem wielokrotnie nękany, zastraszany i zmuszany do zakładania bielizny. Nie sądziłem jednak, że sprawy zajdą tak daleko - cytuje słowa ofiary "Bild". "Feralnego dnia, gdy J. pochylił się nad blachą do pieczenia, Falco T. miał opuścić mu spodnie, przytrzymać go, a następnie wbić w jego pośladki metalową szprycę do polewania ciast" - czytamy. W rezultacie, według aktu oskarżenia, ofiara dostała krwotoku.

- Kuśtykałem z bólu przez cztery dni - mówił gazecie poszkodowany mężczyzna. Z jego relacji wynika, że ze strachu początkowo nikomu o tym nie powiedział. Wstydził się. Pracował w tym miejscu jeszcze dwa tygodnie i dopiero później zdecydował się pójść na policję.

Falco T. zaprzeczył zarzutom w sądzie: - Gwałt nigdy się nie wydarzył. Michael kilka razy przeszedł przez piekarnię nago, kilka razy obnażył się przed wszystkimi pracownikami i powiedział "daj mi" - relacjonował.

Sprawa przeciwko Danielowi E. o pobicie biczem została umorzona z powodu znikomej szkodliwości. Pozwoliło to starszemu oskarżonemu wrócić do domu. Falco T. będzie ponownie sądzony 17 lipca. Sąd chce przesłuchać więcej świadków. Jeśli zostanie skazany, mężczyźnie grożą co najmniej dwa lata więzienia.

RadioZET.pl/"Bild"