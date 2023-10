Izraelscy żołnierze znaleźli zwłoki dzieci bez głów. "Hamas to zwierzęta, gorzej niż ISIS"

Izrael odzyskał kontrolę nad terenami w pobliżu Strefy Gazy, które w weekend infiltrowali terroryści z Hamasu. Palestyńczycy z zaskoczenia zaatakowali cywilów i wzięli zakładników. Na terenach izraelskich wyzwolonych spod krótkiej kontroli trwa szacowanie strat masakry dokonanej przez bojowników Hamasu.

We wtorek izraelskie media poinformowały o skutkach ataku na kibuc Kfar Aza, położony zaledwie kilkaset metrów od granicy ze Strefą Gazy. Według dziennikarzy żołnierze i przedstawiciele innych służb znaleźli tam co najmniej 40 ciał dzieci. Niektóre miały mieć obcięte głowy.

Izraelska armia: terroryści z Hamasu obcięli głowy dzieciom

Major Nir Dinar, rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF), w rozmowie z serwisem Insider potwierdził, że niektóre ciała nieletnich były pozbawione głów. Dodał, że sam nie widział zdjęć ani filmów potwierdzających dekapitację, ale „powiedzieli mu o tym żołnierze, którzy tam byli”. - Ci ludzie (Hamas - red.) to zwierzęta. Zamordowali kobiety i dzieci w gorszy sposób niż ISIS - dodał Nir Dinar. Tymczasem turecka agencja prasowa Anadolu, również powołując się na biuro prasowe IDF, poinformowała, że nie ma potwierdzenia tak makabrycznych doniesień z południa Izraela.

Korespondent CNN Nic Robertson, który był w Kfar Aza, potwierdził w swojej relacji, że po ataku Hamasu izraelskie służby zebrały i liczyły zwłoki. - Było tak wielu zamordowanych członków tego kibucu. Mężczyźni, kobiety, dzieci, ze związanymi rękami, rozstrzelani, obcięte głowy - mówił dziennikarz.

- To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. Widzisz dzieci, matkę, ojca w ich sypialniach, w ich schronach i to jak terroryści ich zabili. To masakra - relacjonował generał Itai Weruw, cytowany przez serwis Times of Israel. Samochody mieszkańców kibucu zostały spalone i jest to tylko niewielka część zniszczeń. Nieznana pozostaje dokładna liczba zamordowanych, ponieważ ciała są nadal odnajdywane.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych po obu stronach konfliktu wynosi już ponad 2 tys. Wcześniej w środę izraelskie wojsko informowało, że w ciągu ostatnich czterech dni zginęło około 1,2 tys. Izraelczyków. Najwięcej osób poniosło śmierć w sobotę, gdy bojownicy Hamasu dokonali masakr na terenach położonych przy granicy ze Strefą Gazy - podczas festiwalu muzycznego w pobliżu miejscowości Reim oraz w kibucach Beeri i Kfar Aza.