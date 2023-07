W drewnianej łodzi płynęło 40 osób, choć była przeznaczona dla maksymalnie 20. Jak dotąd, w wyniku wciąż trwającej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, udało się odnaleźć sześć osób żywych. Na miejsce wypadku wysłano trzy pontony, dwie łodzie rybackie i sześciu nurków.

Indonezja. Z wody wydobyto zwłoki 15 osób

"W nagraniach telewizyjnych pokazywano wydobywane z wody w środku nocy zwłoki i bliskich pasażerów łodzi, którzy czekali w porcie i w pobliskim szpitalu na informacje o członkach swoich rodzin" – opisała agencja Associated Press.

Indonezja to archipelag złożony z ponad 17 tys. wysp. Promy to popularny środek transportu w tym kraju. Wypadki z udziałem łodzi zdarzają się tam regularnie. W 2018 roku przeciążona łódź z około 200 osobami zatonęła w jeziorze niedaleko prowincji Sumatra Północna – zginęło 167 pasażerów. W 1999 roku doszło do jednej z największych tragedii w historii kraju, kiedy w wypadku łodzi zginęło 312 z 332 osób, które weszły na pokład.

