Kobieta zamordowała, by "sprawdzić, jak to jest". Sądziła, że ma plan idealny

23-letnia Hung Yoo-jung była fanką powieści kryminalnych. Jej pasja sprawiła, że do głowy przyszedł jej makabryczny plan, który postanowiła zrealizować. Jak donoszą południowokoreańskie media, kobieta postanowiła zabić, "aby sprawdzić, jak to jest". Opracowała plan, który wydawał jej się perfekcyjny.

Zabiła, by sprawdzić, "jak to jest"

Koreanka umówiła się z 20-letnią korepetytorką, udając, że jest uczennicą, która potrzebuje pomocy w nauce. Swoją ofiarę znalazła w internetowej aplikacji. Już następnego dnia zapukała do jej drzwi. Kobieta, która nie podejrzewała, że jest w niebezpieczeństwie, wpuściła 23-latkę do swojego mieszkania.

Gdy tylko zamknęły się drzwi, Hung Yoo-jung wyciągnęła nóż i rzuciła się na swoją ofiarę. Gdy ta już nie żyła, 23-latka udała się do sklepu, gdzie kupiła worki na śmieci. Wróciła do domu korepetytorki, poćwiartowała jej ciało, a jego szczątki włożyła do walki, którą później wyrzuciła na zalesionym obszarze przy rzece Nakdong.

Dziadek morderczyni przeprasza za wnuczkę

- 23-latka zatrzymała rzeczy osobiste swojej ofiary, w tym portfel, dokumenty i telefon komórkowy. Sądziła, że dzięki temu policja stwierdzi, że 20-letnia korepetytorka zniknęła. To, zdaniem morderczyni, był plan doskonały - wyjaśniła rzeczniczka lokalnej policji. Jej plan mógłby się udać, nie przewidziała jednak czujności taksówkarza, który wiózł ją w okolice rzeki. Mężczyzna zauważył ślady krwi na walizce i zawiadomił policję.

W czwartek, 8 czerwca kobieta została ujęta przez policję. Wyjaśniała, że pokłóciła się z 20-latką i dlatego ją zabiła. Ostatecznie przyznała jednak, że dokonała morderstwa "by sprawdzić, jak to jest". Została skierowana na badania psychiatryczne, które mają określić stopień jej poczytalności. - Chcę złożyć najszczersze przeprosiny rodzinie ofiary, za to, że nie udało mi się właściwie wychować wnuczki - powiedział dziadek 23-latki, cytowany przez koreańskie media.

RadiZET.pl/Fakt.pl