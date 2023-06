Kobietę zgwałciło 83 mężczyzn, zapraszał ich mąż. "Może z nią robić co chce"

Historia, która wydarzyła się we Francji, wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Françoise, która od 50 lat jest w związku małżeńskim złożyła pozew o rozwód po tym, jak na jaw wyszły przerażające fakty dotyczące jej męża. Okazało się bowiem, że na przestrzeni lat, "jej druga połówka" odurzała ją narkotykami i zapraszała mężczyzn, by ją gwałcili.

Mąż zapraszał mężczyzn, by gwałcili jego żonę

"Daily Mail" pisze, że "kobieta upadła z przerażenia", gdy policjanci przedstawili jej dowody na to, że przez prawie dekadę była wykorzystywana seksualne. Doszło w sumie do 83 gwałtów, o których kobieta nie miała pojęcia, ponieważ w czasie napaści była pod wpływem środków, które podawał jej mąż

Według ustaleń śledczych Dominique P. mąż kobiety, namawiał gwałcicieli, aby nie używali prezerwatyw. Badania lekarskie wykazały, że Françoise ma cztery choroby weneryczne i problemy natury ginekologicznej. - Bywały noce, gdy budziłam się z przerażeniem i poczuciem, że zostałam zgwałcona, ale wydawało mi się, że to tylko koszmary senne - mówiła policji.

Wyszukiwał oprawców w internecie

Dominique P., który w trakcie przesłuchania twierdził, że "kocha swoją żonę", nagrywał napaści seksualne i przechowywał nagrania na dysku USB. Do tej pory policji udało się zidentyfikować 51 mężczyzn, podejrzanych o zgwałcenie Françoise. Domniemani gwałciciele to urzędnicy państwowi, pracownicy służb medycznych, żołnierze, strażnicy więzienni, dziennikarze, samorządowcy i kierowcy ciężarówek.

Nieoficjalnie wiadomo, że gwałcicieli Dominique P. wyszukiwał za pomocą forum internetowego, gdzie oferował spotkanie ze swoją nieprzytomną żoną.

"Może z nią robić co chce"

Policja podaje, że niektórzy napastnicy zeznali, że nie mieli pojęcia, że kobieta nie wyraża zgody na stosunek. Jeden z nich zaprzeczył, że doszło do gwałtu twierdząc, że "to jego żona, więc może robić z nią co chce".

To jednak niejedyny bestialski czyn, którego mógł dopuścić się Dominique P. Mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie, a następnie zamordowanie 23-letniej agentki nieruchomości Sophie Narme. Ciało kobiety znaleziono w Paryżu w grudniu 1991 roku. Dominique nie przyznaje się do winy i zaprzecza oskarżeniom.

RadioZET.pl/"Daily Mail"