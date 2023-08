Koszmarny finał chrześcijańskiego obozu sportowego. Nie udało się uratować 14-latki

Do prawdziwej tragedii doszło podczas chrześcijańskiego obozu sportowego, który odbywał się w jednej z najlepszych prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii. The Mirror podaje, że młoda dziewczyna źle się poczuła i została przewieziona do szpitala. Niestety, zmarła jeszcze tego samego wieczora.

Dramatyczne doniesienia potwierdził organizator - orgranizacja Christians in Sport. W opublikowanym oświadczeniu napisano: "Jesteśmy głęboko zszokowani i zasmuceni tą straszną wiadomością".

Wielka Brytania. Nastolatka umiera na katolickim obozie

"W poniedziałek 14 sierpnia młoda osoba z naszego obozu Sports Plus zachorowała i została zabrana karetką do pobliskiego szpitala, gdzie niestety zmarła. Szukamy pocieszenia i nadziei, które mamy w Jezusie Chrystusie" - podano w oświadczeniu.

Organizacja poprosiła też o "przyłączeniu się do modlitwy za rodzinę i osoby dotknięte tą tragedią". "W świetle tych wydarzeń podjęliśmy decyzję o zakończeniu obozu przed czasem".

RadioZET.pl/The Mirror