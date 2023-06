Krwawe starcia na ulicach. Dziewięć osób nie żyje, są ranni

W sumie 9 osób zginęło, a 10 kolejnych jest rannych po starciach etnicznych, do których doszło pomiędzy grupami Kuki i Meitei w Indiach. Wiadomo, że do walk doszło po decyzji sądu o włączeniu dominującej w regionie grupy Meitei do ludów objętych specjalnym programem, mającym wspomagać najbiedniejsze mniejszości etniczne.

Źródłem napięć jest rywalizacja związana z rządowym programem tzw. Scheduled Tribes (ST), którym objęte są najbardziej upośledzone społeczno-ekonomicznie grupy etniczne w Indiach. ST zapewnia ich członkom lepszy dostęp m.in. do edukacji i ochrony zdrowia, a także do miejsc pracy w urzędach. Mniejsze grupy etniczne dotychczas objęte ST obawiają się, że włączenie Meitei do programu odbierze im szanse na świadczenia i zatrudnienie.

Krwawe walki po decyzji sądu

W kwietniu sąd stanowy Manipur zdecydował, że władze powinny rozpatrzyć wniosek o przyjęcie do ST grupy Meitei, stanowiącej powyżej połowy mieszkańców stanu. Spowodowało to wybuch przemocy, zginęło ponad 100 osób, tysiące zostały ewakuowane.

W poniedziałek, jak informuje portal Hidustan Times, członkowie najistotniejszych grup - Meitei i mniejszościowej Kuki, odrzucili propozycję udziału w rządowym "komitecie pokojowym", którego zadaniem byłoby znalezienie dróg porozumienia i rozwiązania konfliktu.

RadioZET.pl/PAP