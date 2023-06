Ksiądz chciał zgwałcić 5-latka. Ofiarę upatrzył sobie na pogrzebie

84-letni były ksiądz z Michigan jest jednym z pięciu duchownych oskarżonych przez tamtejszą prokuraturę o seksualne nadużycia. Vincent DeLorenzo został aresztowany w 2019 roku.

Duchownemu zarzucono popełnienie przestępstw na tle seksualnym, w których ofiarą miała być nieletnia uczennica szkoły w Burton. Według prokuratury działo się to w latach 1995-2000. Zarzuty te zostały jednak oddalone w ramach ugody z prokuraturą. DeLorenzo przyznał się do innego przestępstwa.

Ksiądz próbował zgwałcić 5-latka. Finał sprawy Vincenta DeLorenzo

W 1987 roku, gdy pełnił posługę w Holy Redeemer Church w Burton, próbował zgwałcić 5-letniego chłopca. Duchowny zaatakował dziecko po mszy pogrzebowej, w której uczestniczył chłopiec. Sąd wymierzył 84-latkowi karę roku więzienia w zawieszeniu na pięć lat.

Oprócz tego DeLorenzo jest również zobowiązany do zarejestrowania się jako przestępca seksualny. W rejestrze będzie widniał do końca życia. Ma również obowiązek uczestniczenia w terapii dla przestępców seksualnych i nie może mieć kontaktu ze swoimi ofiarami ani osobami niepełnoletnimi.

fot. Jake May/Associated Press/East News/Vincent DeLorenzo podczas rozprawy

DeLorenzo został usunięty z posługi w diecezji Lansing w 2002 roku po tym, jak ówczesny biskup Carl Mengeling otrzymał skargę dotyczącą wykorzystywania seksualnego nieletniej osoby, donosi The Detroit News. Przez wiele lat nie postawiono mu jednak zarzutów. Żył w tym czasie poza Michigan, w stanie Floryda.

84-latek był proboszczem w St. Pius X we Flint w latach 1976-83, St. Robert we Flushing w latach 1983-88 i Holy Redeemer w Burton od 1988 do 2002 roku.

