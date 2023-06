Mama Anastazji: może gdyby tego nie robiła, to by żyła

Matka Anastazji Rubińskiej po raz ostatni rozmawiała z córką w dniu zaginięcia, około godziny 18 – podała MEGA TV. 27-latka miała mówić o poparzeniu na ręce, które smaruje maściami. Kilka godzin później do matki dziewczyny zadzwonił jej partner, który był zaniepokojony faktem, że Anastazja nie odbiera telefonu. Kobieta twierdzi, że policja mogła działać szybciej i straciła cenny czas na poszukiwanie jej dziecka. – Nie wiem w ogóle, jak doszło do tego, że córka była w tym towarzystwie – powiedziała. – Być może coś jej dosypali do drinka, nie umiem na to odpowiedzieć – dodała.

Mama Anastazji: została zgwałcona w bestialski sposób

– Ja znam swoją córkę. Nigdy w życiu dobrowolnie nie odbyłaby stosunku seksualnego z nikim – mówiła kobieta. – Na pewno moja córka się broniła. Może gdyby się nie broniła, to by żyła – dodała. – Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie mam dziecka, które zostało zgwałcone w bestialski sposób – powiedziała.

Mama Polki powiedziała też, że będąc na Kos chciała zobaczyć jakąś rzecz należącą do jej córki. Sama powiedziała policji o pierścionku, który miała Anastazja. O poruszającym momencie w trakcie identyfikacji zwłok 27-latki opowiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Anna Rapesi, polska tłumaczka od 30 lat mieszkająca na wyspie.

– Gdyby nie partner Anastazji, to uważam, że mojej córki by nigdy nie odnaleziono – stwierdziła kobieta, która podkreśliła, że zaginięcie zostało zgłoszone bardzo szybko. Matka 27-latki wraz z jej partnerem wrócili we wtorek do Polski.

Anastazja Rubińska nie żyje. Banglijczyk tymczasowo aresztowany

Ciało Anastazji znaleziono w niedzielę 18 czerwca około kilometra od domu Banglijczyka, zatrzymanego wcześniej przez policję i 500 metrów od miejsca, w którym dzień wcześniej odnaleziono telefon komórkowy Polki. Badanie DNA potwierdziło, że zamordowana na Kos dziewczyna to Polka. Przeprowadzona na wyspie Rodos sekcja zwłok wykazała śmierć przez uduszenie.

Głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa jest Banglijczyk, który konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Podczas środowego przesłuchania w sądzie ponownie odrzucił stawiane mu zarzuty porwania i gwałtu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, pochodzący z Pakistanu współlokator podejrzanego o morderstwo Polki zmienił w środę zeznania. Mężczyzna przyznał, że po powrocie do domu zastał w nim współlokatora i dziewczynę, którzy pili piwo. Następnie około godziny 23 usłyszał, jak odjeżdżają oni wspólnie na motocyklu.

Co wydarzyło się na Kos?

Według greckich mediów w dniu zaginięcia 27-latka spotkała pięciu mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu, z którymi piła alkohol. Około godziny 22.30 miała się spotkać ze swoim chłopakiem, również Polakiem, w barze niedaleko hotelu, w którym pracował. Na spotkanie nie przyszła, miała zadzwonić do chłopaka i powiedzieć, że jest pijana. Mówiła też, że jeden z mężczyzn odwiezie ją na motocyklu do hotelu. Później wysłała swoją lokalizację, ale – jak mówił mediom jej ojciec – oznaczone miejsce okazało się pustkowiem. Telefon dziewczyny był wyłączony.

RadioZET.pl/MEGA TV/PAP