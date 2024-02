Mer Lwowa posypał głowę popiołem. Przeprosił za słowa o polskich rolnikach

Słowa mera Lwowa Andrija Sadowego o protestujących w Polsce rolnikach wywołały niemałe oburzenie. Polityk, odnosząc się do sytuacji na przejściu granicznym w Dorohusku, napisał: "Nazwijmy rzeczy po imieniu. To zdjęcie ukazuje ukraińskie zboże wysypywane z ciężarówek przez polskich, ale w rzeczywistości prorosyjskich prowokatorów. Pseudoblokada na granicy".

Mer Lwowa przeprosił za słowa o polskich rolnikach

Po tym, jak jego wpis zaczął pojawiać się ogólnopolskich mediach, Andrij Sadowy wystąpił na antenie Polsat News, gdzie przeprosił za swoje słowa. - Musicie zrozumieć moje emocje. 30 tysięcy mieszkańców Lwowa jest teraz na froncie. Codziennie mamy ceremonie pogrzebowe, każdego dnia rozmawiam z rodzinami tych, którzy zginęli na froncie - powirdział.

- My do zboża mamy osobliwy stosunek. Pamiętamy czasy Wielkiego Głodu. Dlatego wysypanie zboża to straszna rzecz. Za pieniądze z tego zboża Ukraina kupuje broń, aby walczyć za wolność naszą i waszą - powiedział polityk. Dodał, że cała sytuacja jest na rękę Putinowi. - On jest szczęśliwy, gdy coś takiego się dzieje - mówił.

Na koniec Andrij Sadowy powiedział: - Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. - Jestem przekonany, że rosyjskie specsłużby robią swoją robotę - dodał, podkreślając, że ma zaufanie do polskich władz.

Źródło: Radio ZET/Polsat News