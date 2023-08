Mężczyzna usłyszał pukanie do drzwi. Chwilę później trafił do szpitala, nie żyje

Brytyjska policja wyjaśnia okoliczności napaści, w wyniku której życie stracił 26-letni Andy Foster. Do sytuacji doszło w minioną niedzielę. Około godziny 23 mężczyzna, który przebywał w swoim mieszkaniu w mieście Gateshead w Wielkiej Brytanii, usłyszał pukanie do drzwi.

26-latek oblany dziwną substancją. Nie przeżył

Gdy 26-latek otworzył drzwi, zobaczył przed sobą dwóch napastników, którzy oblali go dziwną substancją. Andy źle się poczuł i został przewieziony do szpitala, gdzie później zmarł. "The Mirror" podaje, że mężczyzna został oblany amoniakiem.

Sprawę śmierci mężczyzny badają obecnie policjanci. Wiadomo, że mundurowi zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze śmiercią Andy'ego. Został jednak zwolniony z aresztu i oczekuje na dalsze dochodzenie.

Policja prosi o pomoc w śledztwie

Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców, którzy mogą posiadać informacje w tej sprawie. Inspektor Tam Fowler z głównego zespołu dochodzeniowego policji powiedział: - To był tragiczny wypadek i będziemy nadal wspierać rodzinę zmarłego w każdy możliwy sposób.

- Trwa szeroko zakrojone dochodzenie, aby ustalić, co się stało i w jaki sposób Andy ostatecznie stracił życie - dodał Tom Fowler.

RadioZET.pl/"The Mirror"