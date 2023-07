Mężczyzna zginął podczas zamieszek we Francji. Kula trafiła w klatkę piersiową

Francja mierzyła się w ostatnich dniach z falą gwałtownych protestów. Mieszkańcy wyszli na ulice po tym, jak policjanci śmiertelnie postrzelili 17-letniego kierowcę. Do mediów spływały zdjęcia i nagrania podpalonych samochodów i manifestantów, którzy ścierali się z siłami policyjnymi.

Zamieszki we Francji. Nie żyje 27-latek

W środę francuski dzienniki "La Marseillaise" poinformował, że w trakcie zamieszek zginęła kolejna osoba. To 27-latek z Marsylii. Obecnie wiadomo, że mężczyzna został trafiony pociskiem w klatkę piersiową i zmarł w nocy z 1 na 2 lipca. Śledczy nie są pewni, czy zgon był bezpośrednio związany z zamieszkami, czy może miał inne podłoże.

"Tej nocy, w okolicy odnotowano zdarzenia o charakterze zamieszek i grabieży. Nie mamy możliwości ustalenia, czy ofiara brała w nich udział, a nawet czy mogła poruszać się po terenie objętym protestami" - przekazali śledczy.

Zginął od gumowej kuli

Z wyjaśnień francuskiej prokuratury dowiadujemy się, że "zebrane dotychczas dowody prowadzą do wniosków, że zgon 27-latka był prawdopodobnie spowodowany gwałtownym uderzeniem w klatkę piersiową". Śmiertelne uderzenie miał mu zadać pocisk typu "flash-ball". Mężczyzna zmarł z powodu zatrzymania akcji serca.

Zamieszki po śmierci Naëla M. wywołały ogromny chaos we Francji. W trakcie protestów i starć z policją aresztowano setki osób. Z doniesień francuskiego MSW wiemy, że bezpieczeństwa kraju pilnowało 45 tys. policjantów. Podpalono 577 pojazdów i 74 budynki. Napastnicy zaatakowali m.in. dom burmistrza leżącej pod Paryżem miejscowości L'Hay-les-Rose.

Naël M. to druga w tym roku osoba, która zginęła podczas strzelaniny z udziałem policjantów we Francji. W 2022 roku w podobny sposób życie straciło 13 osób, co - jak podaje BBC - było niechlubnym rekordem w skali kraju.

