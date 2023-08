Miedwiediew "stawia warunek" Ukrainie. Wspomina przy tym o Polsce

Dmitrij Miedwiediew znów postanowił się odezwać. Były prezydent Rosji śrubuje swój rekord najbardziej skandalicznych i kontrowersyjnych wypowiedzi od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie.

Miedwiediew twierdzi, że Ukraina powinna oddać Kijów i obraża Polaków

Groził już Zachodowi "nuklearną apokalipsą", z kolei Andrzej Dudę nazwał "polskim śmieciem". Kilkukrotnie sugerował również, że Polska ma w planach zagarnięcie zachodniej części Ukrainy.

Tym razem wypowiedział się na temat akcesji Ukrainy do NATO. Jego zdaniem przystąpienie naszych sąsiadów do Sojuszu Północnoatlantyckiego to "ciekawy pomysł", pod warunkiem, że Ukraina zrzeknie się "spornych terytoriów". Wśród nich wymienił Kijów, czyli "dawną stolicę Rusi".

W dalszej części wpisu zasugerował, że w takiej sytuacji Ukraińcy powinni przenieść stolicę do Lwowa. W tym miejscu nawiązał jednak do historycznego faktu, iż miasto to wchodziło kiedyś w skład Polski. Jednocześnie pozwolił sobie - po raz kolejny - na wulgarne stwierdzenie wobec Polaków.

"O ile oczywiście pszeki zgodzą się pozostawić Lemberg miłośników słoniny z kokainą" - napisał. "Pszeki" to obraźliwe określenie Polaków, z kolei "Lamberg" to niemieckojęzyczna nazwa Lwowa. Miedwiediew nie wyjaśnił jednak, o co chodziło ze "słoniną i kokainą".

RadioZET.pl/Telegram