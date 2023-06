Miedwiediew znów "zabłysnął". Obraził Bidena. "Zgniły, obłąkany pień"

Dmitrij Miedwiediew nie odpuszcza i śrubuje swój rekord w liczbie kontrowersyjnych i oburzających publicznych wypowiedzi. Tylko w ostatnich dniach sugerował, że "Polska nie powinna istnieć", a także groził Zachodowi przecięciem kabli na dni oceanu, co doprowadziłoby do międzynarodowego paraliżu komunikacyjnego.

Miedwiediew obraził Bidena. "Zgniły, obłąkany pień"

Teraz znów "zabłysnął" w mediach społecznościowych, bo w ostatnim poście na Twitterze pozwolił sobie na obraźliwe słowa pod adresem Joe Bidena. Nazwał w nim prezydenta USA "starym, zgniłym, obłąkanym pniem, aspirującym do reelekcji".

Napisał to, dołączając do swojego wpisu kilkusekundowe nagranie z udziałem amerykańskiego przywódcy, w którym ten wypowiada słowa "Boże, chroń królową".

"Bez wahania stwierdził: rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi jest całkowicie nieodpowiedzialne. I to mimo faktu, że amerykańska broń jądrowa stacjonuje w całej Europie - w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji. Co więcej, nie jest to taktyczna broń nuklearna, a uzbrojenie lotnicze" - kontynuował były prezydent Rosji.

"To prawdziwa plaga. Ten człowiek trzyma w rękach broń nuklearną" - podsumował Miedwiediew, cytując na koniec raz jeszcze "Boże, chroń królową".

RadioZET.pl/Twitter