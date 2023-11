Miłosne igraszki na ołtarzu. Nagranie wypłynęło przypadkiem

Przed sądem okręgowym w Traunstein w środę rozpoczął się proces przeciwko mężczyźnie ws. zakłócania praktyk religijnych. Według prokuratury 39-letni Peter B. (dane zmienione) miał sprofanować "miejsce kultu".

Uprawiał seks na ołtarzu i wszystko filmował. Wideo odkryto przypadkiem

Z aktu oskarżenia wynika, że B. dopuścił się lubieżnego czynu 31 lipca 2022 roku. Jak ustalił "Bild", mężczyzna oraz jego żona udali się do wiejskiego kościoła niedaleko Rosenheim na wycieczkę. To świątynia pochodząca z XV wieku, zbudowana w stylu późnogotyckim. To na tamtejszym ołtarzu B. miał uprawiać ze swoją partnerką wyuzdany seks, a grzeszną orgię sfilmował telefonem komórkowym.

Ich nieobyczajny wybryk być może nie wyszedłby na jaw, gdyby żona B. nie złożyła skargi na męża dotyczącej przemocy domowej. Nadzorca kempingu miał kilkakrotnie pobić i dusić kobietę, a nawet grozić jej śmiercią. To niejedyne występki B. Okazało się, że gdy starsi właściciele obiektu chorowali między końcem 2020 r. a początkiem 2021 r., B. okradł wczasowiczów, żądając horrendalnych opłat za miejsca parkingowe.

Kiedy jesienią 2022 roku policjanci aresztowali Petera B. i skonfiskowali jego telefon komórkowy, odkryli także jego przygodę z seksem w wiejskim kościele. Zatrzymanemu może grozić kilka lat więzienia – głównie za przestępstwa związane z oszustwami i uszkodzeniem ciała. Jego obrońcy nie chcieli komentować zarzutów. Żona B. ostatecznie odmówiła składania zeznań ws. pobicia przez męża. Proces ma potrwać jeszcze kilka dni, a wyrok zapadnie w grudniu.

Tymczasem archidiecezja rozważa ponowne poświęcenie zbezczeszczonego ołtarza. "Zwłaszcza jeśli chodzi o uczucia religijne osób wierzących, takiej profanacji należy zaradzić poprzez odprawę pokutną zgodnie z księgami liturgicznymi" – powiedział rzecznik archidiecezji Monachium i Fryzyngi. "Taki obrzęd pokutny wymaga przykrycia ołtarza i ponownego poświęcenia go kadzidłem i wodą święconą" - czytamy.

Źródło: Bild/weld.de/nachrichten.at