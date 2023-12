Na świecie będzie już 8 miliardów ludzi. Przełomowy Nowy Rok

Dane opublikowane przez US Census Bureau w ciągu minionego roku liczba ludności na świecie wzrosła o 75 milionów. Okazuje się, że przełomowym dniem będzie 1 stycznia. W Nowy Rok gdzieś na świecie urodzi się 8-miliardowy człowiek.

1 stycznia na świecie będzie już 8 miliardów ludzi

Agencja Associated Press podaje, że światowa stopa wzrostu ludności wyniosła w mijającym właśnie roku nieco poniżej 1 proc. Z kolei z danych Biura Spisu Ludności dowiadujemy się, że na początku 2024 roku na całym świecie będziemy odnotowywać 4,3 urodzenia i 2 zgony na sekundę.

Sytuacja demograficzna w Polsce. Nie jest dobrze

Liczba ludności na całym świecie wzrasta z roku na rok. Niestety, Polska odstaje od tego trendu, a dane nie są optymistyczne. Według Głównego Urzędu Statystycznego 30 września br. ludność Polski wyniosła około 37,677 mln. To z kolei oznacza spadek ro do roku o około 130 tys. osób. Mówiąc w sposób bardziej obrazowy, na każde 10 tys. Polaków ubyły 24 osoby.

W Polsce spadła też liczba urodzeń. Jak podaje GUS w okresie od stycznia do września 2023 roku zarejestrowano około 210 tys. urodzeń. To o około 25 tys. mniej niż w roku poprzednim. Co ciekawe, zmniejszyła się też liczba zgonów, których w okresie od stycznia do września było około 303 tys., czyli o 34 tys. mniej, niż przed rokiem.

"W efekcie powyższych zjawisk w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny, który wyniósł ok. 93 tys. (wobec ok. minus 102 tys. przed rokiem). Szacuje się, że przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyły 33 osoby (wobec 36 osób w analogicznym okresie ub. roku)" - przekazał GUS.

